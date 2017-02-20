Цветы с места убийства Немцова убрали "ради безопасности туристов"

26 февраля 2017 г. Неизвестный плеснул в лицо Касьянову зеленкой на "Марше Немцова"

Председатель ПАРНАС, несмотря на инцидент, продолжил движение во главе шествия с пятнами зеленки на лице. Злоумышленника же правоохранители отвели в сторону. Был ли он задержан - не сообщается.