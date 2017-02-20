Цветы с места убийства Немцова убрали "ради безопасности туристов"

На Большом Москворецком мосту недолго пролежали цветы, которые власти Москвы разрешили
возложить участникам марша памяти Бориса Немцова 26 февраля. Уже в ночь на 27 февраля сотрудники "Гормоста" вывезли
букеты и плакаты, оставив только три ведра с цветами. В организации объяснили, что стихийный мемориал "затрудняет обеспечение безопасности".
Мемориал разорили по ставшей традиционной схеме: полиция якобы получила сигнал о драке и задержала шестерых активистов, дежуривших на мосту. Об этом сообщила в своем Facebook
одна из организаторов марша памяти и член движения "Солидарность" Надежда Митюшкина. Позднее всех задержанных отпустили, мемориал начали восстанавливать.
В пресс-службе "Гормоста" "Интерфаксу"
заявили, что Большой Москворецкий мост – "один из популярных туристических маршрутов столицы", а "большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей". В пресс-службе добавили, что мост – памятник культурного наследия, и его нужно поддерживать в "надлежащем санитарном состоянии". Поэтому большого скопления цветов там не допустят, но полностью их убирать не будут.
Марш памяти Немцова прошел в Москве в воскресенье от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. По оценкам полиции, в нем участвовало около 5 тысяч человек. По независимым подсчетам, пришло чуть больше 15 тысяч человек. Без инцидентов не обошлось: неизвестный плеснул зеленкой
в лицо лидеру партии ПАРНАС Михаилу Касьянову. А на мосту задержали женщину, которая пришла возложить цветы к мемориалу с плакатом "На этом месте был в упор убит Борис Немцов, и убила его власть".