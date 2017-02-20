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Нетипичное для начала марта тепло растопит московские сугробы
27 февраля 2017 г. | Время публикации 15:23 | Последние изменения 15:39
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Погода в первые дни весны опередит календарь почти на месяц. Средняя температура на этой неделе превысит климатическую норму на 8-10 градусов, сообщает Гидрометцентр. Временами пройдут осадки, но снежного покрова уже не образуют. Сугробы и сосульки, наоборот, будут быстро таять. Метеорологи призывают пешеходов к осторожности.

В последнюю ночь февраля еще сохранится слабый мороз: в Москве минус 4 – минус 2 градуса, по области до минус 7. Днем потеплеет до плюс одного – трех, существенных осадков не ожидается. В среду, 1 марта, температура в Москве станет положительной в течение всех суток: ночью 1–3 градуса, днем до плюс 4-6. Южный ветер местами усилится до 12-17 метров в секунду.

В ночь на четверг, 2 марта, в Москве плюс 1-3, по области минус 1 – плюс 4. Днем дождь, мокрый снег, в столице плюс 3-5 градусов, в Подмосковье 1-6. В пятницу и субботу в столичном регионе пройдут небольшие осадки. При умеренном юго-западном ветре ночью минус 2 – плюс 3, днем ноль – плюс 5.

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