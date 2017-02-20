В Москве задержали водителя-наркомана, протаранившего машину Росгвардии Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии задержали на севере Москвы водителя Opel, который в состоянии наркотического опьянения протаранил патрульный автомобиль при попытке скрыться. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Росгвардии.



Ночью 27 февраля экипаж группы задержания обратил внимание на автомобиль, перегородивший проезжую часть на улице Лавочкина. При виде патруля Росгвардии мужчина попытался скрыться и совершил столкновение с автомобилем охраны, но в ходе погони был блокирован и задержан на Ленинградском шоссе. Задержанным оказался ранее судимый 50-летний москвич, который находился в состоянии наркотического опьянения, у него было обнаружено и изъято около четырех граммов гашиша. Также мужчина был лишен водительских прав, решается вопрос о привлечении его к ответственности за незаконный оборот наркотиков, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.







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