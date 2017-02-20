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В Москве задержали водителя-наркомана, протаранившего машину Росгвардии
27 февраля 2017 г. | Время публикации 14:44 | Последние изменения 15:38
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии задержали на севере Москвы водителя Opel, который в состоянии наркотического опьянения протаранил патрульный автомобиль при попытке скрыться. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

Ночью 27 февраля экипаж группы задержания обратил внимание на автомобиль, перегородивший проезжую часть на улице Лавочкина. При виде патруля Росгвардии мужчина попытался скрыться и совершил столкновение с автомобилем охраны, но в ходе погони был блокирован и задержан на Ленинградском шоссе. Задержанным оказался ранее судимый 50-летний москвич, который находился в состоянии наркотического опьянения, у него было обнаружено и изъято около четырех граммов гашиша. Также мужчина был лишен водительских прав, решается вопрос о привлечении его к ответственности за незаконный оборот наркотиков, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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