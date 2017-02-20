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Крупный пожар охватил два склада с продуктами и лекарствами в Подмосковье
27 февраля 2017 г. | Время публикации 18:45 | Последние изменения 18:47
Рубрики: Происшествия  
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Главное управление МЧС России по Московской области
Два склада горят с продуктами и медикаментами горят в подмосковной деревне Машково Люберецкого района, сообщили "Интерфаксу" в управлении МЧС по Московской области. Здания находятся в непосредственной близости друг от друга. Общая площадь возгорания – 12 тысяч квадратных метров. Пожарным удалось остановить распространение огня.

Пожар локализован на площади двух металлических ангаров в 6 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.
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