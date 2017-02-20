Крупный пожар охватил два склада с продуктами и лекарствами в Подмосковье

Два склада горят с продуктами и медикаментами горят в подмосковной деревне Машково Люберецкого района, сообщили "Интерфаксу"
в управлении МЧС по Московской области. Здания находятся в непосредственной близости друг от друга. Общая площадь возгорания – 12 тысяч квадратных метров. Пожарным удалось остановить распространение огня.
Пожар локализован на площади двух металлических ангаров в 6 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.