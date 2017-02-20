Бездомный с игрушечным пистолетом пытался ограбить продуктовый магазин в Подмосковье

38-летний мужчина без определенного места жительства подозревается в разбойном нападении на магазин в Серебряных Прудах. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью, злоумышленник зашел в продуктовый магазин по улице Ленина и, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовал у продавца деньги.
Мужчина был задержан после изучения записей камер видеонаблюдения, у него был изъят игрушечный пистолет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.