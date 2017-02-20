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Бездомный с игрушечным пистолетом пытался ограбить продуктовый магазин в Подмосковье
27 февраля 2017 г. | Время публикации 13:39 | Последние изменения 13:59
Рубрики: Происшествия  
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38-летний мужчина без определенного места жительства подозревается в разбойном нападении на магазин в Серебряных Прудах. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью, злоумышленник зашел в продуктовый магазин по улице Ленина и, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовал у продавца деньги.

Мужчина был задержан после изучения записей камер видеонаблюдения, у него был изъят игрушечный пистолет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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