]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
февраля
pda
Поиск
Архив

Жильцы пятиэтажек продолжат платить за капремонт, но потом смогут вернуть взносы
27 февраля 2017 г. | Время публикации 14:10 | Последние изменения 15:53
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Владельцы квартир в пятиэтажках продолжат платить взносы на капремонт до решения о сносе домов, но потом смогут вернуть эти деньги или направить на новое жилье. В пресс-службе Минстроя России "Интерфаксу" уточнили, что от взносов освобождены только собственники жилья, признанного аварийным и подлежащего сносу, "то есть до принятия решения о сносе платить обязаны".

Когда дом признается аварийным, средства фонда капремонта идут на его снос или реконструкцию по решению собственников квартир. Если участок, на котором стоит дом, изымается для государственных или муниципальных нужд, средства фонда капремонта распределяются между собственниками пропорционально уплаченным суммам независимо от того, как накапливались деньги – на спецсчете или в "общем котле".

"Деньги граждан ни в коем случае не пропадут: они могут быть им либо возвращены, либо пойти на любые другие цели, например, как инвестиции в новое жилье", – подтвердил агентству замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Порядок, сроки и источники финансирования сноса должны быть определены не позднее чем через полгода с того дня, как власти примут решение исключить пятиэтажки из программы капремонта.

Напомним, на сносе всех хрущевок в Москве настаивали общественники. Столичные власти называли это требование практически невозможным, так как на столь масштабную программу нет денег, как нет земли для переселения жильцов. Однако мэр Москвы на встрече с президентом Владимиром Путиным заверил, что программа выполнима, и столица может справиться с ней сама. По словам мэра, не хватает только поправок в закон, позволяющих ускорить процесс.

Эксперты меж тем оценивают снос всех оставшихся пятиэтажек в 4 триллиона рублей – это два городских бюджета. Сергей Собянин уже объявил, что снести планируется еще 8 тысяч домов. Он поручил подготовить поправки в федеральный закон, в течение месяца найти стартовые площадки для строительства домов под переселение, внести поправки в городской бюджет и адресную инвестпрограмму.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Собянин пообещал не отправлять жильцов сносимых хрущевок на выселки
24 февраля 2017 г.
Собянин пообещал не отправлять жильцов сносимых хрущевок на выселки
По словам градоначальника, прежде чем добавлять пятиэтажки в программы снова, власти будут советоваться с обитателями этих домов. Москвичи, по его словам, будут обязательно получать жилье в том же районе.
22 февраля 2017 г.
22 февраля 2017 г.
21 февраля 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.02.2017   21:52
1
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 27 февраля 2017 г. // Последняя новость 20:01
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>