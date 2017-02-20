Жильцы пятиэтажек продолжат платить за капремонт, но потом смогут вернуть взносы

Владельцы квартир в пятиэтажках продолжат платить взносы на капремонт до решения о сносе домов, но потом смогут вернуть эти деньги или направить на новое жилье. В пресс-службе Минстроя России "Интерфаксу"
уточнили, что от взносов освобождены только собственники жилья, признанного аварийным и подлежащего сносу, "то есть до принятия решения о сносе платить обязаны".
Когда дом признается аварийным, средства фонда капремонта идут на его снос или реконструкцию по решению собственников квартир. Если участок, на котором стоит дом, изымается для государственных или муниципальных нужд, средства фонда капремонта распределяются между собственниками пропорционально уплаченным суммам независимо от того, как накапливались деньги – на спецсчете или в "общем котле".
"Деньги граждан ни в коем случае не пропадут: они могут быть им либо возвращены, либо пойти на любые другие цели, например, как инвестиции в новое жилье", – подтвердил агентству замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Порядок, сроки и источники финансирования сноса должны быть определены не позднее чем через полгода с того дня, как власти примут решение исключить пятиэтажки из программы капремонта.
Напомним, на сносе всех хрущевок в Москве настаивали общественники. Столичные власти называли это требование практически невозможным, так как на столь масштабную программу нет денег, как нет земли для переселения жильцов. Однако мэр Москвы на встрече с президентом Владимиром Путиным заверил, что программа выполнима
, и столица может справиться с ней сама. По словам мэра, не хватает только поправок в закон, позволяющих ускорить процесс.
Эксперты меж тем оценивают снос всех оставшихся пятиэтажек в 4 триллиона рублей
– это два городских бюджета. Сергей Собянин уже объявил, что снести планируется еще 8 тысяч домов
. Он поручил подготовить поправки в федеральный закон, в течение месяца найти стартовые площадки для строительства домов под переселение, внести поправки в городской бюджет и адресную инвестпрограмму.