Жильцы пятиэтажек продолжат платить за капремонт, но потом смогут вернуть взносы

24 февраля 2017 г. Собянин пообещал не отправлять жильцов сносимых хрущевок на выселки

По словам градоначальника, прежде чем добавлять пятиэтажки в программы снова, власти будут советоваться с обитателями этих домов. Москвичи, по его словам, будут обязательно получать жилье в том же районе.