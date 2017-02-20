В "Шереметьево" пассажиры больше суток ждут вылета в Таиланд Рубрики: Общество

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"Задержка действительно произошла по техническим причинам. Сейчас все пассажиры ожидают информацию в отеле, отдыхают. Планируемое время вылета – 4 часа утра 28 февраля", – сообщил



Один из пассажиров сообщил Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с суточной задержкой авиарейса из Москвы в Таиланд. Самолет авиакомпании Royal Flight должен был вылететь из аэропорта "Шереметьево" в Пхукет 27 февраля в 1:40. Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров."Задержка действительно произошла по техническим причинам. Сейчас все пассажиры ожидают информацию в отеле, отдыхают. Планируемое время вылета – 4 часа утра 28 февраля", – сообщил "Мосленте" специалист авиакомпании по связям с общественностью Максим Курашвили. В Royal Flight добавили, что половина пассажиров отказались от гостиницы и добровольно остались в стерильной зоне аэропорта.Один из пассажиров сообщил Life , что компания в последнее время периодически задерживает рейсы, в том числе из-за технических проблем. "В конкретном случае ссылаются на неисправность бортового компьютера и просят ждать его ремонта", – сообщил очевидец.



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