"Ашан" в Бирюлево закрыли из-за антисанитарии Рубрики: Общество

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Проверка магазина "Ашан" по адресу: улица 6-я Радиальная, дом 5, корпус 4 выявила многочисленные нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. Так, загрузка продуктов осуществлялась со стороны двора, под окнами жилых квартир, а мусорные контейнеры располагались на складе рядом с продуктами. Нагатинский районный суд приостановил работу магазина на 30 суток.



Суд приостановил работу магазина "Ашан" в районе Бирюлево Восточное на 30 суток из-за многочисленных нарушений санитарных норм, выявленных после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте столичного управления надзорного ведомства.Проверка магазина "Ашан" по адресу: улица 6-я Радиальная, дом 5, корпус 4 выявила многочисленные нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. Так, загрузка продуктов осуществлялась со стороны двора, под окнами жилых квартир, а мусорные контейнеры располагались на складе рядом с продуктами. Нагатинский районный суд приостановил работу магазина на 30 суток.



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