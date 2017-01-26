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"Ашан" в Бирюлево закрыли из-за антисанитарии
27 января 2017 г. | Время публикации 13:39
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Суд приостановил работу магазина "Ашан" в районе Бирюлево Восточное на 30 суток из-за многочисленных нарушений санитарных норм, выявленных после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте столичного управления надзорного ведомства.

Проверка магазина "Ашан" по адресу: улица 6-я Радиальная, дом 5, корпус 4 выявила многочисленные нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. Так, загрузка продуктов осуществлялась со стороны двора, под окнами жилых квартир, а мусорные контейнеры располагались на складе рядом с продуктами. Нагатинский районный суд приостановил работу магазина на 30 суток.

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Пятница, 27 января 2017 г. // Последняя новость 13:39
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