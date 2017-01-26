В "Жилищнике" отказались признавать вину за разбитый при уборке снега автомобиль Рубрики: Автотранспорт

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В префектуре ЮЗАО признали, что во дворе в указанную дату проводилась уборка снега, однако, по словам чиновников, автомобиль москвички был поврежден еще до уборки. "До проведения работ при осмотре территории было обнаружено транспортное средство Honda Civic, которое находилось на расстоянии одного метра от подъезда на территории, не предназначенной для стоянки. Указанное транспортное средство имело многочисленные повреждения кузова", - ответили в префектуре на запрос



В районном управлении ЖКХ пояснили, что "в целях недопущения нанесения повреждений автомобилю" он был перемещен в безопасное место. При этом в организации отказались отвечать, каким образом передвигали машину и почему на место не вызвали сотрудников ГИБДД с эвакуатором, которые и должны разрешать подобные ситуации.



В полиции между тем пришли к выводу, что состав преступления в жалобе собственницы поврежденной машины отсутствует. Согласно показаниям мастера участка Людмилы Ахлестиной, о стоящей у подъезда разбитой машине ей стало известно еще за день до начала работ. Она подчеркнула, что уборка снега с крыши 22 декабря была необходима, поскольку в городе повышалась температура, а в указанном доме находится детский сад. "Автомашина стояла под оградительной лентой. Не найдя хозяина автомобиля, бригаде пришлось его немного сместить", - отметила Ахлестина.



Напомним, в конце декабря жительница Москвы разместила на своей странице в Facebook жалобу на сотрудников ЖКХ, обвинив их в том, что они разбили ее автомобиль при очистке снега с крыши, а затем оттащили транспортное средство в другое место с целью скрыть содеянное. Она утверждала, что у машины оказалось разбитым "в хлам" лобовое стекло, на капоте и крыше появились огромные вмятины, а номера бесследно пропали. На месте, где машина стояла за день до инцидента, образовалась куча снега. Отделение ГБУ "Жилищник" по Гагаринскому району Москвы отказалось брать на себя ответственность за якобы разбитый при уборке снега автомобиль. С соответствующей жалобой в полицию ранее обратилась жительница столицы, которая заявила, что, вернувшись с работы вечером 22 декабря, обнаружила свою машину с многочисленными повреждениями и не на том месте , где парковалась днем ранее.В префектуре ЮЗАО признали, что во дворе в указанную дату проводилась уборка снега, однако, по словам чиновников, автомобиль москвички был поврежден еще до уборки. "До проведения работ при осмотре территории было обнаружено транспортное средство Honda Civic, которое находилось на расстоянии одного метра от подъезда на территории, не предназначенной для стоянки. Указанное транспортное средство имело многочисленные повреждения кузова", - ответили в префектуре на запрос "Газеты.Ru" В районном управлении ЖКХ пояснили, что "в целях недопущения нанесения повреждений автомобилю" он был перемещен в безопасное место. При этом в организации отказались отвечать, каким образом передвигали машину и почему на место не вызвали сотрудников ГИБДД с эвакуатором, которые и должны разрешать подобные ситуации.В полиции между тем пришли к выводу, что состав преступления в жалобе собственницы поврежденной машины отсутствует. Согласно показаниям мастера участка Людмилы Ахлестиной, о стоящей у подъезда разбитой машине ей стало известно еще за день до начала работ. Она подчеркнула, что уборка снега с крыши 22 декабря была необходима, поскольку в городе повышалась температура, а в указанном доме находится детский сад. "Автомашина стояла под оградительной лентой. Не найдя хозяина автомобиля, бригаде пришлось его немного сместить", - отметила Ахлестина.Напомним, в конце декабря жительница Москвы разместила на своей странице в Facebook жалобу на сотрудников ЖКХ, обвинив их в том, что они разбили ее автомобиль при очистке снега с крыши, а затем оттащили транспортное средство в другое место с целью скрыть содеянное. Она утверждала, что у машины оказалось разбитым "в хлам" лобовое стекло, на капоте и крыше появились огромные вмятины, а номера бесследно пропали. На месте, где машина стояла за день до инцидента, образовалась куча снега.



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