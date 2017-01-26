Конец января в столице будет морозным Рубрики: Погода

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В ночь на понедельник, 30 января, в столице подморозит до минус 10 - минус 12 градусов по области будет от 10 до 15, местами на востоке региона - до 20 градусов мороза. Погода будет солнечной. Во вторник, 31 января, мороз усилится до минус 8 - минус 13 градусов. В среду, 1 февраля, столбики термометров начнут подниматься - ночью будет минус 10 - минус 15 градусов, днем - уже минус 3 - минус 8 градусов. Местами возможен небольшой снег. Затем мороз будет ослабевать - ночью до минус 5 градусов, днем - до 1 градуса мороза. По предварительным расчетам, холода могут вернуться в середине февраля. Начало следующей недели в Москве вновь будет морозным. Как сообщили в Гидрометцентре РФ , вечером в воскресенье, 29 января, повысится атмосферное давление, усиление холодов ожидается в понедельник, 30 января.В ночь на понедельник, 30 января, в столице подморозит до минус 10 - минус 12 градусов по области будет от 10 до 15, местами на востоке региона - до 20 градусов мороза. Погода будет солнечной. Во вторник, 31 января, мороз усилится до минус 8 - минус 13 градусов. В среду, 1 февраля, столбики термометров начнут подниматься - ночью будет минус 10 - минус 15 градусов, днем - уже минус 3 - минус 8 градусов. Местами возможен небольшой снег. Затем мороз будет ослабевать - ночью до минус 5 градусов, днем - до 1 градуса мороза. По предварительным расчетам, холода могут вернуться в середине февраля.



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