Мобильные инфостойки установят в столице к Кубку конфедераций-2017

Мобильные стойки для помощи туристам установят в столице к Кубку конфедераций 2017 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы
. Всего в городе появится 37 брендированных инфостоек на колесах и с официальной эмблемой соревнований – кубком, украшенным перьями Жар-птицы.
Стойки разместят у выходов со станций Кольцевой линии метро, недалеко от станций метро "Библиотека имени Ленина", "Охотный Ряд" и "Лубянка", а также на всех железнодорожных вокзалах и аэропортах. Мобильные пункты будут действовать с 17 июня по 2 июля. У волонтеров со знанием английского языка можно будет узнать, как добраться до нужной точки пешком и на общественном транспорте. Всего для этих целей планируется привлечь около 140 добровольцев.
Всего во время Кубка конфедераций будут задействованы 1850 городских волонтеров и еще примерно столько же – от оргкомитета. Они будут информировать и встречать болельщиков и гостей столицы, участвовать в проведении фестивалей, общаться с журналистами и помогать медработникам, а также указывать болельщикам путь от станций метро до стадионов и обратно. К спортивным мероприятиям готовится и полиция
.