Мобильные инфостойки установят в столице к Кубку конфедераций-2017

26 января 2017 г. В МВД исключили массовые беспорядки в Москве во время Кубка конфедераций

Минувшим летом в ходе чемпионата Европы по футболу несколько французских городов были буквально разгромлены фанатами. Полиция, признавая свою беспомощность, обещала гарантировать безопасность только в специальных секторах.