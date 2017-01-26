]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
января
pda
Поиск
Архив

В Центре реабилитации воинов-интернационалистов сообщили о "заказном" и агрессивном обыске
27 января 2017 г. | Время публикации 16:27 | Последние изменения 17:59
Рубрики: Областная инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ворвались в Центр реабилитации воинов-интернационалистов имени Лиходея в деревне Палашкино Рузского района Подмосковья. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор учреждения Валей Сайфуллин.

По его словам, полицейские изымают документы по уголовному делу о растрате 3,5 миллиона рублей, возбужденному в 2015 году против бывшего гендиректора. Сайфуллин отметил, что еще тогда Счетная палата проводила проверку и не нашла никаких нарушений. Нынешнюю проверку он считает заказной. По словам гендиректора, районный отдел полиции еще в прошлом году изъял документы по делу, причем без составления актов, и не вернул их.

Сайфуллин также заявил, что сотрудники полиции вели себя агрессивно и пытались взломать его кабинет. "Они угрожают сотрудникам центра, применяют физическую силу, а также забрали телефоны у сотрудников, которые снимали во время обысков видео", – сказал собеседник агентства. В одна из сотрудниц центра попала в больницу с гипертоническим кризом. Во время обысков в центре находились более 300 инвалидов.

Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени М. А. Лиходея (бывший санаторий "Русь"), действующий 30 лет, – единственное в стране профессиональное учреждение для реабилитации инвалидов- участников военных конфликтов. По юридическому статусу это негосударственное учреждение, но финансируется из средств федерального бюджета, так как выполняет госзаказ.

Однако в декабре прошлого года стало известно, что центр остался без государственного финансирования. Деньги перераспределили между четырьмя другими ветеранскими организациями. В центре считают, что таким образом им "мстит" сенатор Франц Клинцевич, который вопреки решению суда уже два года уклоняется от выплаты долга в 285 тысяч рублей за новогодний отдых в "Руси" и, по словам инвалидов, неоднократно инициировал проверки в учреждении.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.01.2017   18:20
6
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 27 января 2017 г. // Последняя новость 18:25
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>