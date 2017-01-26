В Центре реабилитации воинов-интернационалистов сообщили о "заказном" и агрессивном обыске Рубрики: Областная инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



По его словам, полицейские изымают документы по уголовному делу о растрате 3,5 миллиона рублей, возбужденному в 2015 году против бывшего гендиректора. Сайфуллин отметил, что еще тогда Счетная палата проводила проверку и не нашла никаких нарушений. Нынешнюю проверку он считает заказной. По словам гендиректора, районный отдел полиции еще в прошлом году изъял документы по делу, причем без составления актов, и не вернул их.



Сайфуллин также заявил, что сотрудники полиции вели себя агрессивно и пытались взломать его кабинет. "Они угрожают сотрудникам центра, применяют физическую силу, а также забрали телефоны у сотрудников, которые снимали во время обысков видео", – сказал собеседник агентства. В одна из сотрудниц центра попала в больницу с гипертоническим кризом. Во время обысков в центре находились более 300 инвалидов.



Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени М. А. Лиходея (бывший санаторий "Русь"), действующий 30 лет, – единственное в стране профессиональное учреждение для реабилитации инвалидов- участников военных конфликтов. По юридическому статусу это негосударственное учреждение, но финансируется из средств федерального бюджета, так как выполняет госзаказ.



Однако в декабре прошлого года Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ворвались в Центр реабилитации воинов-интернационалистов имени Лиходея в деревне Палашкино Рузского района Подмосковья. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор учреждения Валей Сайфуллин.По его словам, полицейские изымают документы по уголовному делу о растрате 3,5 миллиона рублей, возбужденному в 2015 году против бывшего гендиректора. Сайфуллин отметил, что еще тогда Счетная палата проводила проверку и не нашла никаких нарушений. Нынешнюю проверку он считает заказной. По словам гендиректора, районный отдел полиции еще в прошлом году изъял документы по делу, причем без составления актов, и не вернул их.Сайфуллин также заявил, что сотрудники полиции вели себя агрессивно и пытались взломать его кабинет. "Они угрожают сотрудникам центра, применяют физическую силу, а также забрали телефоны у сотрудников, которые снимали во время обысков видео", – сказал собеседник агентства. В одна из сотрудниц центра попала в больницу с гипертоническим кризом. Во время обысков в центре находились более 300 инвалидов.Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени М. А. Лиходея (бывший санаторий "Русь"), действующий 30 лет, – единственное в стране профессиональное учреждение для реабилитации инвалидов- участников военных конфликтов. По юридическому статусу это негосударственное учреждение, но финансируется из средств федерального бюджета, так как выполняет госзаказ.Однако в декабре прошлого года стало известно , что центр остался без государственного финансирования. Деньги перераспределили между четырьмя другими ветеранскими организациями. В центре считают, что таким образом им "мстит" сенатор Франц Клинцевич, который вопреки решению суда уже два года уклоняется от выплаты долга в 285 тысяч рублей за новогодний отдых в "Руси" и, по словам инвалидов, неоднократно инициировал проверки в учреждении.



Предыдущая статья | Следующая статья

