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Cтоличный центр социальной адаптации бездомных назовут именем доктора Лизы
27 января 2017 г. | Время публикации 10:16 | Последние изменения 10:57
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Память об известном филантропе, враче и общественном деятеле Елизавете Глинке увековечат в названии крупнейшего столичного центра социальной помощи бездомным. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, многие годы тесно сотрудничала с центром социальной адаптации "Люблино" для лиц без определённого места жительства и занятий. После гибели Елизаветы Глинки в авиакатастрофе над Чёрным морем коллектив и руководство центра обратились к городским властям с просьбой назвать учреждение её именем. Предложение было поддержано городской межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц.

Напомним, Елизавета Глинка погибла утром 25 декабря в авиакатастрофе самолета Минобороны Ту-154, который направлялся в Сирию. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
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