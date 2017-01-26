Cтоличный центр социальной адаптации бездомных назовут именем доктора Лизы

Память об известном филантропе, враче и общественном деятеле Елизавете Глинке увековечат в названии крупнейшего столичного центра социальной помощи бездомным. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии
Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, многие годы тесно сотрудничала с центром социальной адаптации "Люблино" для лиц без определённого места жительства и занятий. После гибели Елизаветы Глинки в авиакатастрофе над Чёрным морем коллектив и руководство центра обратились к городским властям с просьбой назвать учреждение её именем. Предложение было поддержано городской межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц.
Напомним, Елизавета Глинка погибла утром 25 декабря в авиакатастрофе самолета Минобороны Ту-154, который направлялся в Сирию. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.