Экс-главврач 62-й больницы будет судиться с мэрией из-за незаконного увольнения Рубрики: Общество

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По словам экс-главврача, договор с Департаментом здравоохранения Москвы у него заканчивался 2 декабря. На эту дату планировалась его встреча с главой ведомства Алексеем Хрипуном, по результатам которой контракт должен был быть продлен. Однако 1 декабря столичные власти опубликовали приказ, которым больница была переведена из автономного статуса в бюджетный, в результате чего Махсон остался без должности.



По закону мэрия должна была оповестить за три дня, что контракт не продлевается. "Хочу я уходить или не хочу уходить - это другое дело. Надо делать все по закону. Если у нас еще есть хоть какой-то закон, то я суд выиграю. А вот когда меня восстановят в должности, тогда мы посмотрим, что делать дальше. С этой администрацией работать однозначно не буду", - заявил собеседник радиостанции.



Напомним, Махсон в конце декабря выступил с обвинениями в адрес мэрии, заявив, что только за 2015 год столичный Департамент здравоохранения переплатил за медикаменты 217 миллионов рублей. Он доложил обо всем заместителю мэра Леониду Печатникову, однако вместо того, чтобы разбираться в вопросе, чиновник лишил больницу возможности закупать лекарства самостоятельно, изменив ее статус с автономного учреждения здравоохранения на бюджетное. Бывший главный врач московской онкологической больницы N 62 Анатолий Махсон, ранее обвинивший мэрию города в закупках лекарств по завышенным ценам , также подаст в суд на столичные власти из-за незаконного, по его мнению, увольнения. В беседе с радиостанцией BFM Махсон подчеркнул, что снова становиться главврачом он не намерен, однако хочет добиться правосудия.По словам экс-главврача, договор с Департаментом здравоохранения Москвы у него заканчивался 2 декабря. На эту дату планировалась его встреча с главой ведомства Алексеем Хрипуном, по результатам которой контракт должен был быть продлен. Однако 1 декабря столичные власти опубликовали приказ, которым больница была переведена из автономного статуса в бюджетный, в результате чего Махсон остался без должности.По закону мэрия должна была оповестить за три дня, что контракт не продлевается. "Хочу я уходить или не хочу уходить - это другое дело. Надо делать все по закону. Если у нас еще есть хоть какой-то закон, то я суд выиграю. А вот когда меня восстановят в должности, тогда мы посмотрим, что делать дальше. С этой администрацией работать однозначно не буду", - заявил собеседник радиостанции.Напомним, Махсон в конце декабря выступил с обвинениями в адрес мэрии, заявив, что только за 2015 год столичный Департамент здравоохранения переплатил за медикаменты 217 миллионов рублей. Он доложил обо всем заместителю мэра Леониду Печатникову, однако вместо того, чтобы разбираться в вопросе, чиновник лишил больницу возможности закупать лекарства самостоятельно, изменив ее статус с автономного учреждения здравоохранения на бюджетное.



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