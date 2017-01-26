СМИ сообщили о провале эксперимента с ночными библиотеками

31 января 2016 г. Московские библиотеки начнут работать по единому графику с 23 апреля

Библиотеки в пределах Третьего транспортного кольца, а также библиотеки ТиНАО и ЗелАО будут работать со вторника по субботу с 10:00 до 22:00. Взрослые библиотеки за пределами ТТК будут работать с 12:00 до 22:00.