СМИ сообщили о провале эксперимента с ночными библиотеками

В Мосгордуме вновь предложили перевести часть библиотек на круглосуточный график, однако эксперты отмечают: прошлый аналогичный эксперимент не оправдал себя и оказался слишком затратным. С другой стороны, в столице следовало бы ввести межбиблиотечный абонемент, пишет "Российская газета"
.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил перевести библиотеки, расположенные рядом с вузами, на ночной график. Он напомнил, что библиотеки, расположенные в пределах Третьего транспортного кольца, работают до 22.00
, а более отдаленные - до 21.00. Но многие студенты подрабатывают или учатся допоздна, и времени на посещение читального зала у них остается мало.
Студенческое сообщество в целом поддержало идею, однако СМИ отметили, что подобная практика едва ли будет распространенной. В 2015 году в круглосуточном режиме стала работать библиотека имени Достоевского
на Чистых прудах, но сейчас она вновь закрывается в 22.00. Как рассказал исполняющий обязанности руководителя "Дирекции культурных центров" Владимир Владимиров, после полуночи библиотеку посещали не более 15 человек, а расходы на охрану и электроэнергию оказались слишком высоки.
С другой стороны, в дирекции отмечают, что открыть библиотеку ночью технически несложно, а библиотеки вузов обладают значительно большим количеством технических словарей и научной литературы, чем городские читальни. Сами же студенты приходят в библиотеку не только за книгой, но и для того, чтобы обсудить какой-то учебный вопрос или просто поработать в спокойной обстановке. Кроме того, следовало бы создать межбиблиотечный абонемент, позволяющий взять книгу в читальне около дома и изучить ее в библиотеке около вуза.