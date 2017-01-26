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СМИ сообщили о провале эксперимента с ночными библиотеками
27 января 2017 г. | Время публикации 09:42 | Последние изменения 11:00
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
В Мосгордуме вновь предложили перевести часть библиотек на круглосуточный график, однако эксперты отмечают: прошлый аналогичный эксперимент не оправдал себя и оказался слишком затратным. С другой стороны, в столице следовало бы ввести межбиблиотечный абонемент, пишет "Российская газета".

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил перевести библиотеки, расположенные рядом с вузами, на ночной график. Он напомнил, что библиотеки, расположенные в пределах Третьего транспортного кольца, работают до 22.00, а более отдаленные - до 21.00. Но многие студенты подрабатывают или учатся допоздна, и времени на посещение читального зала у них остается мало.

Студенческое сообщество в целом поддержало идею, однако СМИ отметили, что подобная практика едва ли будет распространенной. В 2015 году в круглосуточном режиме стала работать библиотека имени Достоевского на Чистых прудах, но сейчас она вновь закрывается в 22.00. Как рассказал исполняющий обязанности руководителя "Дирекции культурных центров" Владимир Владимиров, после полуночи библиотеку посещали не более 15 человек, а расходы на охрану и электроэнергию оказались слишком высоки.

С другой стороны, в дирекции отмечают, что открыть библиотеку ночью технически несложно, а библиотеки вузов обладают значительно большим количеством технических словарей и научной литературы, чем городские читальни. Сами же студенты приходят в библиотеку не только за книгой, но и для того, чтобы обсудить какой-то учебный вопрос или просто поработать в спокойной обстановке. Кроме того, следовало бы создать межбиблиотечный абонемент, позволяющий взять книгу в читальне около дома и изучить ее в библиотеке около вуза.

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