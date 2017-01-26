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Заммэра Леонид Печатников объяснил, почему в Москве не нашли его докторскую диссертацию
27 января 2017 г. | Время публикации 14:12
Рубрики: Общество  
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wikipedia.org/ Antares 610
Представители сообщества "Диссернет" не смогли найти докторскую диссертацию заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова ни в одном из открытых источников, включая Центральную научную медицинскую библиотеку при Первом меде (ЦНМБ) и Российскую государственную библиотеку. Представитель ЦНМБ Юрий Маврин в беседе с порталом Vademecum заявил, что если диссертации нет в электронном каталоге библиотеки, то "ее не существует в природе".

Несмотря на это, в поисковых системах Google и Yandex Печатников тысячи раз упоминается как "доктор медицинских наук". Такой же статус у чиновника указан на сайте Европейского медицинского центра, главным врачом которого он был до прихода в мэрию, а также в архивных материалах сайта Московского физико-технического института. Кроме того, доктором наук Печатникова называют различные СМИ, в том числе и государственная "Российская газета".

Единственной защищенной работой Печатникова в России, согласно каталогу ЦНМБ, является кандидатская диссертация "Нарушения холинергической регуляции у больных бронхиальной астмой" от 1984 года. Во Всероссийской аттестационной комиссии информации о присвоении заммэра степени доктора наук также не имеется.

Отметим, что Печатников никогда не подтверждал и не опровергал наличие у него степени доктора медицинских наук, а потому попытки найти его докторскую диссертацию в России были заранее обречены на провал, как и желание ряда СМИ придать истории скандальный оттенок. Сам чиновник в беседе с "Открытой Россией" подчеркнул, что для РФ он является кандидатом медицинских наук, однако статус доктора у него действительно есть - во Франции, где он защитил диссертацию.
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