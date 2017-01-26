Заммэра Леонид Печатников объяснил, почему в Москве не нашли его докторскую диссертацию

26 января 2017 г. Полиция и прокуратура займутся скандалом вокруг закупки лекарств столичной мэрией

СК изучил обращение бывшего главврача московской онкологической клиники Анатолия Махсона, касающееся закупки Департаментом здравоохранения лекарств по завышенным ценам. Материалы переданы в полицию и прокуратуру.