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Москвичку лишили водительских прав за выезд на встречную полосу по несуществующему адресу
27 января 2017 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Жительницу Москвы на год лишили права управлять автомобилем за повторный выезд на встречную полосу движения, однако протокол о нарушении был составлен сотрудниками полиции весьма загадочным образом: указанного в материалах ГИБДД адреса в столице попросту не существует. Защита настаивает, что с точки зрения закона такой протокол не должен иметь никакого веса, однако суд постановил иначе, довольствовавшись одними лишь показаниями стражей порядка.

Инцидент произошел еще в сентябре 2015 года, сообщает "Газета.Ru". В то утра москвичка ехала на работу по дороге, параллельно прилегающей к Боровскому шоссе. Здесь часто образуются значительные пробки, и в тот день в хвосте вереницы автомобилей ехал экипаж ГИБДД. Полицейские решили объехать затор по встречной полосе, а когда на них спереди двинулся поток машин, те попытались вернуться в свою полосу. Поскольку все стояли в пробке, протолкнуться было некуда, и сразу уступить дорогу им не получалось.

В конечном счете всем удалось успешно разъехаться, но, по словам адвоката Александра Рыбалко, примерно через километр пути полицейские нагнали автомобиль москвички и начали составлять протоколы за выезд на встречную полосу, указав в нем, что инцидент произошел возле дома N 2 по Новомещерскому проезду. Защита попыталась доказать суду, что данного адреса не существует, приобщив к делу карту Москвы, однако суд постановил: существенных нарушений в протоколе нет, а "небольшие неточности" при его оформлении не являются таковыми.

Защита пострадавшей автоледи попыталась оспорить данное постановление в Верховном суде, но и там оснований для отмены решения не увидели. Следующий шаг адвоката - обратиться в Генпрокуратуру. "Наши суды продолжают руководствоваться тем, что сотрудник ГИБДД всегда прав", - констатировал Рыбалко. С ним соглашается эксперт Общественной палаты Московской области Марат Аманлиев: "Протокол составляется не для шутки, не просто так. Если мы видим несуществующий адрес, возникает вопрос - настоящее ли было правонарушение".

Данное дело в очередной раз показывает фиктивность принципа презумпции невиновности, поскольку, согласно российским законам, все нестыковки должны трактоваться в пользу обвиняемого. Так, в прошлом месяце стало известно о случае жителя Орехово-Зуево, которого инспекторы ГИБДД обвинили в попытке намеренно залепить номера своей машины снегом. Несмотря на очевидную абсурдность обвинений и отсутствие доказательств, именно автомобилисту пришлось защищаться и доказывать суду, какие могли быть последствия у выпавшего за несколько часов до инцидента аномального снегопада.
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