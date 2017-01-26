Суд утвердил амнистию врачей подмосковной больницы, где в 2013 году при пожаре погибли 38 человек

30 апреля 2013 г. Против начальника пожарной части, главы поселения и персонала сгоревшей больницы возбуждены дела о халатности

Помимо уголовного дела о нарушении пожарной безопасности по факту возгорания в психиатрической лечебнице заведены три дела о халатности. В областном минздраве считают, что причиной ЧП могли стать действия среднего медперсонала.