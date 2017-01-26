Около 300 рептилий и насекомых обнаружили в багаже пассажира "Домодедово"

3 октября 2016 г. В "Домодедово" задержали студента с тридцатью рептилиями в чемодане, три погибли

Студент-ветеринар одного из столичных вузов заявил, что приобрел рептилий в качестве домашних животных. Они перенесли долгий перелет в багажном отсеке, где из-за неблагоприятных условий погибли три ящерицы.