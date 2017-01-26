Гендиректор участвующей в строительстве метро компании исчез после возбуждения дела о невыплате зарплат Метрополитен Рубрики: Криминал

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Информация о "СМУ 77", имеющаяся в открытых источниках, весьма ограничена. Ее уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей, а офис расположен в доме на улице Рощинская, где зарегистрированы еще более двух тысяч компаний. Гендиректором и владельцем 70 процентов "СМУ 77" является некий Анзор Хубулури, о котором известно лишь то, что он исчез в середине текущего месяца. В розыск он, впрочем, пока не объявлен.



На строительстве Калининско-Солнцевской линии метро "СМУ 77" выступало субподрядчиком у компании "СМУ Ингеоком", которая ранее фигурировала



По словам Россохиной, прокуратура в настоящий момент занимается и другим схожим делом: заявление в надзорное ведомство также подали и строители, работавшие в 2016 году на объектах ООО "Горизонт" (ТПУ Московского центрального кольца, Северо-Восточная хорда и Щелковское шоссе). Общая сумма долга перед ними может составлять порядка 300 миллионов рублей. При этом в самой компании утверждают, что никаких задолженностей по зарплате не имеют. Источник в компании заявил, что у организации заключены договоры с десятками подрядных организаций, и люди, вероятно, работали в одной из них, а считали, что в "Горизонте". Столичные следователи возбудили уголовное дело в связи с невыплатой зарплат сотрудникам компанией "СМУ 77", которая занимается строительством Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Представитель московской прокуратуры Елена Россохина в беседе с РБК рассказала, что речь идет о задолженности примерно в 8,8 миллиона рублей. В профсоюзе "Рабочая ассоциация", в свою очередь, отметили, что сегодня около 50 строителей были вызваны в следственные органы для дачи показаний.Информация о "СМУ 77", имеющаяся в открытых источниках, весьма ограничена. Ее уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей, а офис расположен в доме на улице Рощинская, где зарегистрированы еще более двух тысяч компаний. Гендиректором и владельцем 70 процентов "СМУ 77" является некий Анзор Хубулури, о котором известно лишь то, что он исчез в середине текущего месяца. В розыск он, впрочем, пока не объявлен.На строительстве Калининско-Солнцевской линии метро "СМУ 77" выступало субподрядчиком у компании "СМУ Ингеоком", которая ранее фигурировала в другом деле о невыплате зарплат рабочим. В "СМУ Ингеоком" утверждают, что деньги за работу перечислили своему субподрядчику еще в январе: всего было направлено более 14,6 миллиона рублей. Этими двумя фирмами, впрочем, схема не ограничивается. Половина "СМУ Ингеоком" принадлежит крупной строительной компании АО "Объединение Ингеоком", в которой комментировать ситуацию отказались, заявив, что не вправе вмешиваться в чужие "финансово-денежные отношения".По словам Россохиной, прокуратура в настоящий момент занимается и другим схожим делом: заявление в надзорное ведомство также подали и строители, работавшие в 2016 году на объектах ООО "Горизонт" (ТПУ Московского центрального кольца, Северо-Восточная хорда и Щелковское шоссе). Общая сумма долга перед ними может составлять порядка 300 миллионов рублей. При этом в самой компании утверждают, что никаких задолженностей по зарплате не имеют. Источник в компании заявил, что у организации заключены договоры с десятками подрядных организаций, и люди, вероятно, работали в одной из них, а считали, что в "Горизонте".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 15 апреля 2016 г. СК завел уголовное дело в связи с невыплатой зарплат метростроевцам

Фигурантами дела стали руководители компании "ТСУ-15". По версии следствия, оснований для невыплаты зарплаты сотрудникам у организации не было, а значит в их действиях присутствовала "корыстная или иная заинтересованность".

