Погода в выходные подойдет для лыжных прогулок Рубрики: Погода

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В воскресенье атмосферное давление превысит норму на десять единиц. Ночью облаков станет меньше, и мороз вновь окрепнет. Под утро в Москве минус 8 – минус 6 градусов, по области до минус 10. Днем температура от минус 2 до минус 7 градусов. В такую погоду будут приятны загородные прогулки на лыжах, отмечает портал В субботу, 28 января, в облаках появятся просветы, небольшой снег ожидается только в отдельных районах. Ночью в Москве минус 5 – минус 3 градуса, по области до минус 8. Днем в столице минус 3 – минус 1, по области до минус 6 градусов.В воскресенье атмосферное давление превысит норму на десять единиц. Ночью облаков станет меньше, и мороз вновь окрепнет. Под утро в Москве минус 8 – минус 6 градусов, по области до минус 10. Днем температура от минус 2 до минус 7 градусов. В такую погоду будут приятны загородные прогулки на лыжах, отмечает портал "Метеоновости"



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