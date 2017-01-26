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Погода в выходные подойдет для лыжных прогулок
27 января 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
В субботу, 28 января, в облаках появятся просветы, небольшой снег ожидается только в отдельных районах. Ночью в Москве минус 5 – минус 3 градуса, по области до минус 8. Днем в столице минус 3 – минус 1, по области до минус 6 градусов.

В воскресенье атмосферное давление превысит норму на десять единиц. Ночью облаков станет меньше, и мороз вновь окрепнет. Под утро в Москве минус 8 – минус 6 градусов, по области до минус 10. Днем температура от минус 2 до минус 7 градусов. В такую погоду будут приятны загородные прогулки на лыжах, отмечает портал "Метеоновости".
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Пятница, 27 января 2017 г. // Последняя новость 20:00
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