Мэрия начала проверку из-за фото Собянина в рекламе фальшивых автономеров

Мэрия Москвы начала проверку из-за фото Сергея Собянина в рекламе автомобильных номеров-магнитов, которые крепятся поверх настоящих и якобы помогают избежать штрафа за неуплату парковки. Фирма распространяет рекламу через Instagram и использует изображения известных людей, в том числе мэра столицы.
На одном фото Собянин держит в руке номер машины, на другом - баллончик с грязью для сокрытия номеров. Как заявила радиостанции "Говорит Москва"
пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, использование фотографии Сергея Собянина никем не санкционировано. "Очевидно, что это фальшивка. Надо разбираться. Наши коллеги сейчас займутся этим вопросом", - сказала она.