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Мэрия начала проверку из-за фото Собянина в рекламе фальшивых автономеров
27 января 2017 г. | Время публикации 11:57 | Последние изменения 13:31
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
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Moscow-Live.ru
Мэрия Москвы начала проверку из-за фото Сергея Собянина в рекламе автомобильных номеров-магнитов, которые крепятся поверх настоящих и якобы помогают избежать штрафа за неуплату парковки. Фирма распространяет рекламу через Instagram и использует изображения известных людей, в том числе мэра столицы.

На одном фото Собянин держит в руке номер машины, на другом - баллончик с грязью для сокрытия номеров. Как заявила радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, использование фотографии Сергея Собянина никем не санкционировано. "Очевидно, что это фальшивка. Надо разбираться. Наши коллеги сейчас займутся этим вопросом", - сказала она.

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