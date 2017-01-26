На москвича завели уголовное дело за попытку подкупить командира взвода ГАИ Рубрики: Автотранспорт

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Инцидент произошел вблизи в центре Москвы на Садово-Спасской улице 21 января. Обвиняемый тогда находился в служебном автомобиле, припаркованном вблизи одного из жилых домов. По словам Ивановой, уголовное расследование возбуждено по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Сам подсудимый вину не признает, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Столичные следователи завели уголовное дело в отношении москвича, который предложил командиру взвода Госавтоинспекции взятку в размере 1,2 тысячи долларов и 15 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя городского управления СК РФ Юлию Иванову. Этой суммой мужчина надеялся "вознаградить" правоохранителя, чтобы тот не составил на него протокол об отказе пройти тест на алкоголь.Инцидент произошел вблизи в центре Москвы на Садово-Спасской улице 21 января. Обвиняемый тогда находился в служебном автомобиле, припаркованном вблизи одного из жилых домов. По словам Ивановой, уголовное расследование возбуждено по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Сам подсудимый вину не признает, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



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