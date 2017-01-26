Таксиста, ударившего беременную женщину с ребенком из-за испачканного салона, отпустили Рубрики: Происшествия

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Инцидент произошел на Воронцовской улице. Сообщалось, что двухлетний ребенок, выбираясь из машины, испачкал ногами обивку салона, после чего водитель якобы вытолкнул наружу и женщину, и ребенка. Мальчик получил сотрясение мозга, а его мать, по сообщениям СМИ, лежит на сохранении из-за угрозы выкидыша.



Конфликт попал на видео. Судя по кадрам, драка произошла уже после того, как пассажиры выбрались из машины. По словам самого таксиста, пассажирка вела себя надменно, а на просьбу убрать за ребенком ответила: "Ты водитель, сам и уберешь. Это твоя работа", цитирует



Водителя такси, который толкнул беременную женщину с маленьким ребенком из-за грязного сиденья, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. В отношении гражданина Таджикистана возбуждено уголовное дело о побоях, но следствие не стало ходатайствовать о его аресте.Инцидент произошел на Воронцовской улице. Сообщалось, что двухлетний ребенок, выбираясь из машины, испачкал ногами обивку салона, после чего водитель якобы вытолкнул наружу и женщину, и ребенка. Мальчик получил сотрясение мозга, а его мать, по сообщениям СМИ, лежит на сохранении из-за угрозы выкидыша.Конфликт попал на видео. Судя по кадрам, драка произошла уже после того, как пассажиры выбрались из машины. По словам самого таксиста, пассажирка вела себя надменно, а на просьбу убрать за ребенком ответила: "Ты водитель, сам и уберешь. Это твоя работа", цитирует Life . После инцидента водителя заблокировали в системе "Яндекс.Такси".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 января 2017 г. Таксист вытолкнул из машины ребенка, испачкавшего обивку салона

Автомобиль довез женщину с двухлетним ребенком до Воронцовской улицы. Выбираясь из салона, мальчик задел ногой обивку и испачкал ее. Водитель вышел и вытолкнул пассажиров, при этом ребенок упал и ударился головой.

