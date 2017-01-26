Электричка сбила троих рабочих, двое из них погибли

Электричка сбила трех человек на Белорусском направлении МЖД, двое из них скончались. Как сообщается на сайте
Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел около 0:30 в районе платформы Рабочий поселок.
Группа строителей переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся электропоездом. В результате наезда тяжелые травмы получили трое мужчин, двое из которых впоследствии скончались в больнице, один госпитализирован. По данному факту организована доследственная проверка, обстоятельства и причины случившегося выясняются.