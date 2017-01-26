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Электричка сбила троих рабочих, двое из них погибли
27 января 2017 г. | Время публикации 11:24 | Последние изменения 13:32
Рубрики: Происшествия  
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Электричка сбила трех человек на Белорусском направлении МЖД, двое из них скончались. Как сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел около 0:30 в районе платформы Рабочий поселок.

Группа строителей переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся электропоездом. В результате наезда тяжелые травмы получили трое мужчин, двое из которых впоследствии скончались в больнице, один госпитализирован. По данному факту организована доследственная проверка, обстоятельства и причины случившегося выясняются.
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Пятница, 27 января 2017 г. // Последняя новость 13:39
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