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Земли Тимирязевской академии вернут в научный оборот
27 января 2017 г. | Время публикации 08:34 | Последние изменения 11:07
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Возникший почти год назад скандал вокруг возможной застройки земель Тимирязевской академии может быть разрешен в ближайшее время. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) предложило федеральным властям оставить эти участки за вузом, но с тем, чтобы земли могли быть использованы исключительно в научных целях. Если это произойдет, то академии может грозить тотальная проверка целевого использования имущества, пишет "Коммерсант".

АИЖК направило в правительство письмо с предложением снять с фонда РЖС функции агента по использованию земель, находящихся в оперативном управлении у Тимирязевской академии и предусмотреть в документах возможность использовать эти земли исключительно в целях научного обеспечения сельского хозяйства. Напомним, участки, которые предполагалось передать фонду РЖС, планировалось продать под жилую и общественную застройку и для создания общедоступной парковой зоны. В апреле 2016 года заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хатуов пообещал найти для вуза новые земли, однако представители академии обратились к Владимиру Путину, который порекомендовал чиновникам оставить академию в покое. Пресс-секретарь АИЖК Юлия Казинец уточнила, что никакие действия по оформлению участков не велись и они находятся в пользовании академии.

Между тем еще в 2015 году по итогам проверки Росимущества выяснилось, что 4,3% объектов недвижимости академии переданы сторонним организациям по договорам аренды, а 0,7% - без арендных отношений. Один из объектов незавершенного строительства на участке академии документально не оформлен, а часть земли без согласования с Росимуществом передана ООО "Авто-Карго" и ООО "Сандал-элит" Более того, еще недавно на сайте ЦИАН были доступны предложения по продаже семи зданий на территории Тимирязевской академии общей площадью 16 тысяч квадратных метров.

Эксперты отмечают, что если правительственная комиссия согласится с предложением АИЖК оставить участки за академией, то вуз лишится обещанных средств на модернизацию своей материально-технической базы, а само решение может стать поводом для новых проверок и новых скандалов. Эти скандалы не выгодны ни АИЖК, ни чиновникам, курирующим в правительстве земельные вопросы, поэтому, скорее всего, речь идет о том, чтобы сохранить статус-кво.
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