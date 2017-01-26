Земли Тимирязевской академии вернут в научный оборот

29 ноября 2016 г. На землях Тимирязевской академии может появиться элитное жилье

На территории вуза находятся несколько зданий, которыми владеет не государство, а компания, занимающаяся грузовыми перевозками и автосервисом. Она намерена продать здания для последующего строительства там "элитки".