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Водитель и полицейский прыгнули в Москву-реку, спасая женщину из тонущей машины
27 января 2017 г. | Время публикации 09:08 | Последние изменения 11:04
Рубрики: Происшествия  
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Агентство городских новостей Москва
Водитель и полицейские спасли женщину-водителя, машина которой в результате аварии оказалась в Москве-реке. ДТП произошло накануне вечером на Ростовской набережной недалеко от Киевского вокзала, уточняет телеканал РЕН ТВ.

В ходе ДТП на набережной столкнулись два автомобиля, один из которых на большой скорости пробил ограждение и оказался в воде. Один из проезжавших мимо водителей и один из сотрудников ГИБДД бросились в воду, разбили стекло и помогли водительнице выбраться из тонущего внедорожника. Девушка от госпитализации отказалась, иномарку подняли со дна, вызвав технику.

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