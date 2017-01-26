Водитель и полицейский прыгнули в Москву-реку, спасая женщину из тонущей машины

Водитель и полицейские спасли женщину-водителя, машина которой в результате аварии оказалась в Москве-реке. ДТП произошло накануне вечером на Ростовской набережной недалеко от Киевского вокзала, уточняет телеканал РЕН ТВ
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В ходе ДТП на набережной столкнулись два автомобиля, один из которых на большой скорости пробил ограждение и оказался в воде. Один из проезжавших мимо водителей и один из сотрудников ГИБДД бросились в воду, разбили стекло и помогли водительнице выбраться из тонущего внедорожника. Девушка от госпитализации отказалась, иномарку подняли со дна, вызвав технику.