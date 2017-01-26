Автоматы с едой и аптечными товарами появятся на станциях МЦК Городская инфраструктура Рубрики: Общественный транспорт

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На 22 станциях планируется разместить в общей сложности 88 аппаратов, где можно будет купить еду, напитки и аптечные принадлежности, для продажи которых не требуется специальная лицензия, в том числе пластыри, бинты, контактные линзы, гигиенические бахилы, влажные и сухие салфетки, медицинские маски. В дальнейшем торговый ассортимент может быть расширен. Аукцион на право размещения вендинговых аппаратов объявят в марте, а договор с победителем заключат в апреле. Первые вендинговые автоматы с горячими и холодными напитками, закусками и аптечными нелекарственными товарами установят к лету на транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца. Об этом сообщает официальный портал мэрии На 22 станциях планируется разместить в общей сложности 88 аппаратов, где можно будет купить еду, напитки и аптечные принадлежности, для продажи которых не требуется специальная лицензия, в том числе пластыри, бинты, контактные линзы, гигиенические бахилы, влажные и сухие салфетки, медицинские маски. В дальнейшем торговый ассортимент может быть расширен. Аукцион на право размещения вендинговых аппаратов объявят в марте, а договор с победителем заключат в апреле.



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