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Автоматы с едой и аптечными товарами появятся на станциях МЦК
27 января 2017 г. | Время публикации 12:31 | Последние изменения 13:48
Рубрики: Общественный транспорт, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Первые вендинговые автоматы с горячими и холодными напитками, закусками и аптечными нелекарственными товарами установят к лету на транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца. Об этом сообщает официальный портал мэрии.

На 22 станциях планируется разместить в общей сложности 88 аппаратов, где можно будет купить еду, напитки и аптечные принадлежности, для продажи которых не требуется специальная лицензия, в том числе пластыри, бинты, контактные линзы, гигиенические бахилы, влажные и сухие салфетки, медицинские маски. В дальнейшем торговый ассортимент может быть расширен. Аукцион на право размещения вендинговых аппаратов объявят в марте, а договор с победителем заключат в апреле.
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Пятница, 27 января 2017 г. // Последняя новость 13:39
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