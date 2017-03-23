В программу сноса хрущевок попадет более 500 кварталов на востоке, юго-востоке и севере Москвы

Жильцов сносимых хрущевок
будут переселять в энергоэффективные дома, сообщил журналистам глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Сейчас, по его словам, "нередко получается так, что мы отапливаем улицу". Новые дома оборудуют счетчиками воды и двухтарифными энергосчетчиками, передает ТАСС.
Все квартиры будут с балконами, подъезды – с лифтами и мусоропроводами. Площадь кухни, коридора и санузлов в домах для переселенцев будет больше, чем в хрущевках. В программу реновации, по словам Левкина, могут попасть более 500 кварталов на востоке, юго-востоке и севере Москвы, где сосредоточено больше всего домов 1957-1968 годов постройки, сообщает "Интерфакс"
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"Хочу отметить, что все они разные, где-то общая площадь старого жилья составляет по 60-70 тысяч квадратных метров, а где-то и по 300-400 тысяч", – сказал Левкин. Он напомнил, что главным условием участия в программе является желание москвичей. "Если жители, например, не пятиэтажного дома захотят участвовать в программе, то мы будем это желание учитывать – оценим состояние их дома, возможность капитального ремонта и примем какое-то решение", – пояснил глава департамента.
По данным РБК, первыми
под снос пойдут дома серий I-510 и I-515. Заммэра Марат Хуснуллин сообщил, что закон, регулирующий программу сноса всех хрущевок, планируется принять летом, а осенью будет составлен список сносимых кварталов
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