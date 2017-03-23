В программу сноса хрущевок попадет более 500 кварталов на востоке, юго-востоке и севере Москвы

24 марта 2017 г. РБК назвал серии пятиэтажек, с которых может начаться новая волна сноса

В Мосгордуме и префектурах первыми претендентами на снос называют дома серий I-510, 511 и 515. В правительстве Москвы настаивают, что пятиэтажки будут сносить не по сериям, а по кварталам, и только по желанию жителей.