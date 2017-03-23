Поезд "Акварель" с весенней экспозицией запустили на Арбатско-Покровской линии метро

Поезд "Акварель" с экспозицией весенних натюрмортов и пейзажей запустили на Арбатско-Покровской линии метро. Как передает корреспондент агентства "Москва"
с презентации обновленного состава, запуск приурочен к пятилетию Академии акварели и изящных искусств и открытию соответствующей выставки в Центральном выставочном зале "Манеж", которая начнет работу 6 апреля. Обновленный интерьер поезда-галереи украшают около 50 произведений художника Сергея Андрияки и его учеников.
"Благодаря тому, что "Акварель" курсирует по Арбатско-Покровской линии, получившие заряд творческого вдохновения пассажиры смогут выйти на станции "Площадь Революции" и продолжить знакомство с работами художников-акварелистов в "Манеже". Здесь же можно будет принять участие в мастер-классах по различным направлениям прикладного искусства: от гончарного дела до витража и мозаики", - добавили в пресс-службе метрополитена. Презентация обновленной экспозиции именного поезда "Акварель" состоялась на станции метро "Партизанская".
Поезд "Акварель" отправился в первый рейс
13 мая 2009 года: его запуск был приурочен к празднованию 74-летия метро. Состав был оформлен репродукциями картин Карла и Александра Брюлловых, Исаака Левитана, Ильи Репина, Николая Рериха. В мае 2012 года в нем размещались репродукции картин, выставленных в Третьяковской галерее
, а в сентябре того же года - репродукции собрания музея-панорамы "Бородинская битва"
, посвященной 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.