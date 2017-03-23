Поезд "Акварель" с весенней экспозицией запустили на Арбатско-Покровской линии метро

5 сентября 2012 г. В поезде "Акварель" появятся экспонаты музея "Бородинская битва"

6 сентября на станции "Партизанская" состоится торжественный пуск поезда "Акварель" с новой экспозицией из собрания музея-панорамы "Бородинская битва". Мероприятие посвящено 200-летию победы в войне 1812 года.