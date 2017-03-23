]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
марта
pda
Поиск
Архив

Поезд "Акварель" с весенней экспозицией запустили на Арбатско-Покровской линии метро
27 марта 2017 г. | Время публикации 15:38 | Последние изменения 16:59
Рубрики: Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Поезд "Акварель" с экспозицией весенних натюрмортов и пейзажей запустили на Арбатско-Покровской линии метро. Как передает корреспондент агентства "Москва" с презентации обновленного состава, запуск приурочен к пятилетию Академии акварели и изящных искусств и открытию соответствующей выставки в Центральном выставочном зале "Манеж", которая начнет работу 6 апреля. Обновленный интерьер поезда-галереи украшают около 50 произведений художника Сергея Андрияки и его учеников.

"Благодаря тому, что "Акварель" курсирует по Арбатско-Покровской линии, получившие заряд творческого вдохновения пассажиры смогут выйти на станции "Площадь Революции" и продолжить знакомство с работами художников-акварелистов в "Манеже". Здесь же можно будет принять участие в мастер-классах по различным направлениям прикладного искусства: от гончарного дела до витража и мозаики", - добавили в пресс-службе метрополитена. Презентация обновленной экспозиции именного поезда "Акварель" состоялась на станции метро "Партизанская".

Поезд "Акварель" отправился в первый рейс 13 мая 2009 года: его запуск был приурочен к празднованию 74-летия метро. Состав был оформлен репродукциями картин Карла и Александра Брюлловых, Исаака Левитана, Ильи Репина, Николая Рериха. В мае 2012 года в нем размещались репродукции картин, выставленных в Третьяковской галерее, а в сентябре того же года - репродукции собрания музея-панорамы "Бородинская битва", посвященной 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В поезде "Акварель" появятся экспонаты музея "Бородинская битва"
5 сентября 2012 г.
В поезде "Акварель" появятся экспонаты музея "Бородинская битва"
6 сентября на станции "Партизанская" состоится торжественный пуск поезда "Акварель" с новой экспозицией из собрания музея-панорамы "Бородинская битва". Мероприятие посвящено 200-летию победы в войне 1812 года.
6 мая 2012 г.
8 мая 2009 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.03.2017   17:17
4
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 27 марта 2017 г. // Последняя новость 15:38
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>