Бесплатные электрокары на пяти кладбищах запустят к Вербному воскресенью

Начиная с Вербного воскресенья, 9 апреля, бесплатные электрокары для посетителей начнут курсировать по Николо-Архангельскому, Перепечинскому, Домодедовскому, Митинскому и Алабушевскому кладбищам. В первую очередь машины предназначены для пенсионеров и маломобильных посетителей, однако воспользоваться услугой смогут и другие категории граждан, сообщается на сайте столичной мэрии
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Маршрут электромобиля пройдет от входа на территорию кладбища до наиболее отдалённой точки. По пути предусмотрено несколько остановок. Воспользоваться услугой москвичи смогут ежедневно с 09:00 до 17:00. Каждый электрокар способен развивать скорость до 24 километров в час и вмещает до шести пассажиров. Также к Пасхе в три раза увеличат число точек, где продают цветы и венки. Купить их можно будет в 210 киосках. Электрокары курсируют в столице с прошлого года
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