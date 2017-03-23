Бесплатные электрокары на пяти кладбищах запустят к Вербному воскресенью

4 мая 2016 г. Бесплатные электрокары запустят еще на двух кладбищах

К середине мая электромобили начнут перевозить посетителей Алабушевского и Домодедовского кладбищ. Услуга будет предоставляться ежедневно с 9:00 до 17:00. Один электрокар способен вместить до шести человек.