Два жилых комплекса на землях МГУ могут снести по иску Росреестра Рубрики: Недвижимость

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Михаил Мокрушин



На прошлой неделе кассационная инстанция арбитражного суда отправила на новое рассмотрение дело о нецелевом использовании участка в 122 гектара на Ломоносовском проспекте. Эта земля, принадлежащая РФ, находится в бессрочном пользовании у Московского госуниверситета. Здесь разрешалось строительство нового комплекса зданий МГУ. Но в 2015 году управление Росреестра по Москве обнаружило, что еще в 2008 году земля была застроена жильем и коммерческой недвижимостью: соответствующее постановление столичного правительства еще в 2004 году было подписано тогдашним мэром Юрием Лужковым. Взамен фирма "Интеко" профинансировала строительство новой библиотеки и других объектов МГУ.



Хотя тяжба между вузом и Росреестром началась почти два года назад, никаких подробностей о ней не сообщалось. Из недавно обнародованных материалов суда следует, что к сентябрю 2016 года Росреестр потребовал от МГУ устранить нарушения, фактически признав объекты, размещенные на спорном участке, самовольными постройками и предписал снести их. За неисполнение требований Росреестр составил протокол об административном правонарушении, по которому вузу грозит штраф в размере 1-2% от кадастровой стоимости участка, или 300-600 миллионов рублей. Но решение кассации может поменять ситуацию в пользу вуза. Комментариев от МГУ на этот счет не последовало, а источник в Росреестре сообщил, что МГУ пока не представил доказательств возможности жилищного строительства на спорном участке.



Один из чиновников мэрии утверждает, что под коммерческую застройку подлежала лишь часть 122 гектаров, а не вся площадка. Он признает, что если МГУ не удастся доказать свою правоту, то возникнет серьезная проблема, поскольку в жилых комплексах "Шуваловский" и "Dominion" раскуплены все квартиры. Если МГУ при повторном рассмотрении иска не сможет добиться отмены решения Росреестра, то вуз может попытаться сменить вид разрешенного использования участка, однако сейчас это едва ли возможно. Если не удастся добиться мирового соглашения, вуз ждут огромные штрафы —- от двух миллиардов рублей и выше. Росреестр пытается признать незаконным строительство на землях МГУ жилых комплексов "Шуваловский" и Dominion - крупных проектов, некогда реализованных компанией "Интеко". Если университету не удастся доказать в суде легитимность стройки, то чиновники потребуют снести объекты, квартиры в которых уже раскуплены или уплатить минимум два миллиарда рублей в качестве штрафа. Об этом пишет "Коммерсант" На прошлой неделе кассационная инстанция арбитражного суда отправила на новое рассмотрение дело о нецелевом использовании участка в 122 гектара на Ломоносовском проспекте. Эта земля, принадлежащая РФ, находится в бессрочном пользовании у Московского госуниверситета. Здесь разрешалось строительство нового комплекса зданий МГУ. Но в 2015 году управление Росреестра по Москве обнаружило, что еще в 2008 году земля была застроена жильем и коммерческой недвижимостью: соответствующее постановление столичного правительства еще в 2004 году было подписано тогдашним мэром Юрием Лужковым. Взамен фирма "Интеко" профинансировала строительство новой библиотеки и других объектов МГУ.Хотя тяжба между вузом и Росреестром началась почти два года назад, никаких подробностей о ней не сообщалось. Из недавно обнародованных материалов суда следует, что к сентябрю 2016 года Росреестр потребовал от МГУ устранить нарушения, фактически признав объекты, размещенные на спорном участке, самовольными постройками и предписал снести их. За неисполнение требований Росреестр составил протокол об административном правонарушении, по которому вузу грозит штраф в размере 1-2% от кадастровой стоимости участка, или 300-600 миллионов рублей. Но решение кассации может поменять ситуацию в пользу вуза. Комментариев от МГУ на этот счет не последовало, а источник в Росреестре сообщил, что МГУ пока не представил доказательств возможности жилищного строительства на спорном участке.Один из чиновников мэрии утверждает, что под коммерческую застройку подлежала лишь часть 122 гектаров, а не вся площадка. Он признает, что если МГУ не удастся доказать свою правоту, то возникнет серьезная проблема, поскольку в жилых комплексах "Шуваловский" и "Dominion" раскуплены все квартиры. Если МГУ при повторном рассмотрении иска не сможет добиться отмены решения Росреестра, то вуз может попытаться сменить вид разрешенного использования участка, однако сейчас это едва ли возможно. Если не удастся добиться мирового соглашения, вуз ждут огромные штрафы —- от двух миллиардов рублей и выше.



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