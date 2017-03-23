Пассажиров монорельса в Останкино эвакуировали из-за падения дерева

На монорельсовой дороге в районе дома 12Б по улице Академика Королева приостановлено движение поездов. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе Московского метрополитена, причиной остановки стало повреждение контактной сети из-за падения дерева. Сотрудники МЧС эвакуировали около 60 человек, пострадавших нет. Для проезда вдоль поврежденного участка линии монорельса метрополитен рекомендует пользоваться трамваями номер 11 и 17.
Отметим, что, несмотря на многочисленные неудобства монорельса, местные жители утверждают: Московское центральное кольцо и новые станции метро не стали более удобной альтернативой монорельсу. В январе монорельс перевели на экскурсионный режим, при котором поезда ходят с восьми утра до восьми вечера с получасовыми интервалами
. Это неудобно тем, кто едет на работу раньше, а возвращается позже указанного промежутка времени. Ранее сообщалось, что часть трассы монорельса могут заменить трамвайной линией, но цель соединить ее с северо-западной трамвайной сетью уже недостижима из-за строительства жилого комплекса
между Дмитровским шоссе и трамвайной линией на улице Костякова. В прошлом году сообщалось, что монорельс могут сделать туристическим объектом
, однако подробностей этой идеи до сих пор нет.