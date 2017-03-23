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Жители Нагорного района вышли на пикет против произвольной отмены двустороннего движения на двух улицах
27 марта 2017 г. | Время публикации 17:27 | Последние изменения 17:41
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Жители Нагорного района Москвы вышли на пикет против введения одностороннего движения на улицах Ялтинская и Артековская. Согласованная акция прошла в субботу, 25 марта, при участии от 50 до 100 человек, говорится в сообществе района Зюзино (граничит с Нагорным – прим.ред.) в Livejournal.

Одностороннее движение на Ялтинской улице было введено в октябре прошлого года. Как говорится на сайте "Активисты Нагорного района", мнением жителей не интересовались, а широкого оповещения об изменениях не было. В результате людям приходится делать крюк в полтора – два километра, чтобы подъехать к своим домам, а на смежных улицах стало больше пробок.

В ответ на жалобы департамент транспорта, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и префектура Южного административного округа присылали одинаковые отписки. В них говорится, что "решение обусловлено повышением безопасности дорожного движения за счет сокращения конфликтных точек и созданием максимально возможного количества парковочных мест для транспорта жителей, в границах существующей проезжей части улицы".

Отменять одностороннее движение нецелесообразно, говорится в документах, так как придется ликвидировать не менее 50 парковочных мест. Жители же утверждают, что никаких "конфликтных точек" не было: автомобилисты не жаловались на ширину проезжей части. Несостоятельны разговоры и об опасности улицы: по официальной статистике ГИБДД, с октября 2015 года по октябрь 2016 года ни одного ДТП на Ялтинской улице не было.

Больше всего жители опасаются, что вслед за отменой двустороннего движения в спальном районе введут платную парковку. Активисты собрали более 800 подписей за возвращение прежней схемы движения на Ялтинской и проведение публичных слушаний при вводе платных парковок. Тем не менее спустя четыре месяца, 22 марта, одностороннее движение было введено и на параллельной Артековской улице.

"Решение было принято по итогам серии совещаний с муниципальными депутатами, префектурой Южного административного округа, жителями", – говорится на сайте департамента транспорта Москвы. В Facebook-сообществе "Московский активист" говорится, что идею продвигал заместитель начальника ЦОДД Александр Поляков, ссылаясь на "какое-то таинственное "математическое моделирование".

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