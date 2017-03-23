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Во вторник столицу ожидает мокрый снег и гололедица
27 марта 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Во вторник, 28 марта, мокрый снег и гололедица в столице продолжатся, сообщает Гидрометцентр России. Ночью в столице облачно, мокрый снег, местами гололедица. Температура в Москве от минус двух до нуля, по области от минус четырех до плюс одного градуса, ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

Днем облачно с прояснениями, небольшие осадки, утром местами гололедица, температура в Москве плюс три-пять, по области от нуля до плюс пяти градусов, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.
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Вторник, 28 марта 2017 г. // Последняя новость 27 марта 2017 г. 20:00
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