Во вторник столицу ожидает мокрый снег и гололедица Рубрики: Погода

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Днем облачно с прояснениями, небольшие осадки, утром местами гололедица, температура в Москве плюс три-пять, по области от нуля до плюс пяти градусов, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Во вторник, 28 марта, мокрый снег и гололедица в столице продолжатся, сообщает Гидрометцентр России . Ночью в столице облачно, мокрый снег, местами гололедица. Температура в Москве от минус двух до нуля, по области от минус четырех до плюс одного градуса, ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.Днем облачно с прояснениями, небольшие осадки, утром местами гололедица, температура в Москве плюс три-пять, по области от нуля до плюс пяти градусов, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.



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