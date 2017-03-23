Мемориальную доску Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской открыли в центре столицы

В столице открыли мемориальную доску виолончелисту и дирижеру Мстиславу Ростроповичу и его супруге, оперной певице Галине Вишневской. Как сообщает ТАСС, табличка появилась на доме в Газетном переулке, где жила супружеская пара, в день 90-летия со дня рождения музыканта. В мероприятии принял участие заммэра по социальным вопросам Леонид Печатников.



Мемориальную доску создал народный художник России, скульптор Александр Рукавишников. Он же создал бюст, который передаст Московской государственной консерватории дочь музыканта Ольга Ростропович. Ранее память знаменитого дирижера почтили в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке. Кроме того, музыканта будут вспоминать у его памятника и на его могиле на Новодевичьем кладбище, где пройдет возложение цветов.