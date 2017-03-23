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Закрылась перехватывающая парковка у станции метро "Славянский бульвар"
27 марта 2017 г. | Время публикации 12:41 | Последние изменения 12:53
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Перехватывающие парковки
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Moscow-Live.ru
С 27 марта закрылась перехватывающая парковка у станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии. Как сообщил агентству "Москва" источник в транспортном комплексе столицы, парковка на 900 машино-мест закрылась для высвобождения места под строительство северного дублера Кутузовского проспекта.

Северный дублер Кутузовского проспекта станет первой в столице автодорогой, которая будет возведена за счет частных средств. Дорога соединит "Москва-Сити" и МКАД с выходом на Молодогвардейскую развязку. Кроме того, проектом предусмотрены съезды-выезды на МКАД и улицу Барклая: протяженность трассы из четырех полос движения составит 11 километров. Первое время проезд по ней будет безвозмездным, что позволит водителям "привыкнуть" к новой дороге.
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