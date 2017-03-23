Закрылась перехватывающая парковка у станции метро "Славянский бульвар"

22 августа 2016 г. Северный дублер Кутузовского проспекта откроют на два года раньше

Проект северного дублера Кутузовского проспекта полностью готов, власти приступили к освобождению площадок под строительство. Ранее сообщалось, что дублер начнут строить в 2017 году и построят через четыре года.