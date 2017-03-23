Закрылась перехватывающая парковка у станции метро "Славянский бульвар"

С 27 марта закрылась перехватывающая парковка у станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии. Как сообщил агентству "Москва"
источник в транспортном комплексе столицы, парковка на 900 машино-мест закрылась для высвобождения места под строительство северного дублера Кутузовского проспекта. Северный дублер Кутузовского проспекта
станет первой в столице автодорогой, которая будет возведена за счет частных средств. Дорога соединит "Москва-Сити" и МКАД с выходом на Молодогвардейскую развязку. Кроме того, проектом предусмотрены съезды-выезды на МКАД и улицу Барклая: протяженность трассы из четырех полос движения составит 11 километров. Первое время проезд по ней будет безвозмездным
, что позволит водителям "привыкнуть" к новой дороге.