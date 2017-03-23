Элитному жилью на землях МГУ в Раменках не грозит "ночь длинных ковшей" Рубрики: Недвижимость

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Росреестр фактически признал указанные ЖК



В Росреестре сообщили, что после проверки, обнаружившей в 2015 году нарушения в части использования земельного участка, МГУ получил штраф в 700 тысяч рублей и предписание устранить нарушения. В соответствии с законом вид разрешенного использования земельного участка нужно привести в соответствие с фактическим использованием, говорится на сайте ведомства.



"Не согласившись с предписанием, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Ломоносова" обратилось в Арбитражный суд Москвы. Предметом рассмотрения данного судебного разбирательства является оспаривание предписания об устранении нарушений Земельного кодекса, в котором Управление Росреестра по Москве является ответчиком", – уточнили в Росреестре.



Комплексы "Шуваловский" и Dominion построены и введены в эксплуатацию с соблюдением закона, прокомментировал



По словам Антонова, спор носит исключительно административный характер. Рисков признания ЖК самовольным постройками нет, подчеркнул представитель "Интеко". То, что кассационная инстанция арбитражного суда отправила дело на новое рассмотрение, "имеет крайне положительное значение для рассмотрения спора в пользу МГУ", добавил Антонов. В пресс-службе компании добавили, что помимо 800 тысяч квадратных метров жилья "Интеко" построила для МГУ первый и второй учебные корпуса, фундаментальную библиотеку, общежитие и университетскую гимназию для одаренных детей.



Эксперт: "ночь длинных ковшей" жилым комплексам не грозит



Снос жилых комплексов "Шуваловский" и Dominion невозможен, так как это "противоречит не только здравому смыслу, но и действующему законодательству Российской Федерации". Об этом говорится в пресс-релизе агентства элитной недвижимости Penny Lane Realty, который публикует РИА Недвижимость. У Росреестра нет прав сносить жилые комплексы или выносить соответствующие предписания.



По мнению директора юридического департамента компании Сергея Поправки, обитатели ЖК "могут спать спокойно": "ночь длинных ковшей" (выражение появилось в обиходе москвичей после ночных сносов ларьков, которые мэрия признала самостроем – прим.ред.) в отношении этих жилых комплексов с правовой точки зрения исключена.



Квартиры в "Шуваловском" и "Доминионе" продаются от 21 миллиона рублей, сообщает Росреестр не инициировал исков с требованием снести жилые комплексы "Шуваловский" и Dominion, построенные компанией "Интеко" на землях МГУ на Ломоносовском проспекте. "Требования о сносе объектов капитального строительства не входят в компетенцию Росреестра", – говорится на сайте ведомства Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Росреестр фактически признал указанные ЖК самовольными постройками и предписал снести их. На 112 гектарах, которые принадлежат РФ и находятся в бессрочном пользовании МГУ, разрешалось построить новый комплекс зданий университета. Но еще в 2008 году "Интеко" возвела там жилье и коммерческую недвижимость. По данным издания, в худшем случае МГУ придется снести объекты, не имеющие отношения к образовательному процессу, в лучшем – уплатить минимум 2 миллиарда рублей штрафа.В Росреестре сообщили, что после проверки, обнаружившей в 2015 году нарушения в части использования земельного участка, МГУ получил штраф в 700 тысяч рублей и предписание устранить нарушения. В соответствии с законом вид разрешенного использования земельного участка нужно привести в соответствие с фактическим использованием, говорится на сайте ведомства."Не согласившись с предписанием, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Ломоносова" обратилось в Арбитражный суд Москвы. Предметом рассмотрения данного судебного разбирательства является оспаривание предписания об устранении нарушений Земельного кодекса, в котором Управление Росреестра по Москве является ответчиком", – уточнили в Росреестре.Комплексы "Шуваловский" и Dominion построены и введены в эксплуатацию с соблюдением закона, прокомментировал РИА Недвижимость вице-президент по правовым вопросам АО "Интеко" Павел Антонов. Он уточнил, что суды не учли выданную разрешительную документацию и не исследовали факт включения спорного участка в границы участка МГУ.По словам Антонова, спор носит исключительно административный характер. Рисков признания ЖК самовольным постройками нет, подчеркнул представитель "Интеко". То, что кассационная инстанция арбитражного суда отправила дело на новое рассмотрение, "имеет крайне положительное значение для рассмотрения спора в пользу МГУ", добавил Антонов. В пресс-службе компании добавили, что помимо 800 тысяч квадратных метров жилья "Интеко" построила для МГУ первый и второй учебные корпуса, фундаментальную библиотеку, общежитие и университетскую гимназию для одаренных детей.Снос жилых комплексов "Шуваловский" и Dominion невозможен, так как это "противоречит не только здравому смыслу, но и действующему законодательству Российской Федерации". Об этом говорится в пресс-релизе агентства элитной недвижимости Penny Lane Realty, который публикует РИА Недвижимость. У Росреестра нет прав сносить жилые комплексы или выносить соответствующие предписания.По мнению директора юридического департамента компании Сергея Поправки, обитатели ЖК "могут спать спокойно": "ночь длинных ковшей" (выражение появилось в обиходе москвичей после ночных сносов ларьков, которые мэрия признала самостроем –) в отношении этих жилых комплексов с правовой точки зрения исключена.Квартиры в "Шуваловском" и "Доминионе" продаются от 21 миллиона рублей, сообщает Business FM . Все квартиры в ЖК распроданы. "Я более чем уверен: конечно же, дома снесены не будут, потому что в них живут не самые простые люди", – сказал в эфире радиостанции управляющий партнер компании "Квартур" Артем Цогоев. По его мнению, не будет и штрафа: "Возможно, найдут какого-нибудь крайнего, которого уже нет. Скажут, что по вине неустановленных лиц было что-то сделано. В общем-то, никаких репрессий по отношению к руководству МГУ не будет".



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 27 марта 2017 г. Два жилых комплекса на землях МГУ могут снести по иску Росреестра

Росреестр пытается признать незаконным строительство на землях МГУ жилых комплексов "Шуваловский" и Dominion. Если университету не удастся доказать в суде легитимность стройки, то объекты снесут, а вуз ожидают крупные штрафы.

