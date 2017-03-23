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Снег и гололедица вернулись в столицу
27 марта 2017 г. | Время публикации 08:43 | Последние изменения 12:52
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
В столицу вернулась холодная погода с дождем и снегом, которая продлится в регионе в течение всей недели. Как сообщает столичный сайт МЧС, в течение дня в столице ожидается слякоть, гололедица, порывы ветра местами до 20 метров в секунду. Из-за налипания снега возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев.

Спасатели настоятельно рекомендуют водителям пользоваться общественным транспортом или же строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.Также не рекомендуется парковаться под деревьями и рекламными щитами.
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Понедельник, 27 марта 2017 г. // Последняя новость 15:38
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