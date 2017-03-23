Мужчина попытался застрелить жену и дочь и покончил с собой Рубрики: Происшествия

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По предварительным данным, все началось с семейного конфликта. Мужчина сделал несколько выстрелов в жену и свою совершеннолетнюю дочь, однако им удалось выскочить из квартиры и вызвать полицию. Женщины заперли главу семейства в квартире, после чего он застрелился.



Сами женщины получили ранения, не угрожающие их жизни. Найденное оружие отправлено на экспертизу, по предварительным данным, это травматический пистолет. Сообщается, что в момент ссоры мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, полиция опрашивает свидетелей. Житель района Строгино обстрелял из пистолета собственную жену с дочерью, а затем покончил с собой. Как сообщает "Комсомольская правда" , ЧП произошло в жилом доме на Строгинском бульваре, 17 около 8:30 утра.По предварительным данным, все началось с семейного конфликта. Мужчина сделал несколько выстрелов в жену и свою совершеннолетнюю дочь, однако им удалось выскочить из квартиры и вызвать полицию. Женщины заперли главу семейства в квартире, после чего он застрелился.Сами женщины получили ранения, не угрожающие их жизни. Найденное оружие отправлено на экспертизу, по предварительным данным, это травматический пистолет. Сообщается, что в момент ссоры мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, полиция опрашивает свидетелей.



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