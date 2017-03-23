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Мужчина попытался застрелить жену и дочь и покончил с собой
27 марта 2017 г. | Время публикации 10:43 | Последние изменения 12:40
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Житель района Строгино обстрелял из пистолета собственную жену с дочерью, а затем покончил с собой. Как сообщает "Комсомольская правда", ЧП произошло в жилом доме на Строгинском бульваре, 17 около 8:30 утра.

По предварительным данным, все началось с семейного конфликта. Мужчина сделал несколько выстрелов в жену и свою совершеннолетнюю дочь, однако им удалось выскочить из квартиры и вызвать полицию. Женщины заперли главу семейства в квартире, после чего он застрелился.

Сами женщины получили ранения, не угрожающие их жизни. Найденное оружие отправлено на экспертизу, по предварительным данным, это травматический пистолет. Сообщается, что в момент ссоры мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, полиция опрашивает свидетелей.
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