Больше тысячи человек задержали на "митинге Навального" на Тверской

26 марта 2017 г. Навального задержали в ходе митинга против коррупции

Полиция накануне предостерегла граждан от участия в акции, поскольку она незаконна, однако в центре Москвы все равно собрались тысячи человек. Согласно последним данным, были задержаны более 500 человек.