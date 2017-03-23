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Больше тысячи человек задержали на "митинге Навального" на Тверской
27 марта 2017 г. | Время публикации 08:09 | Последние изменения 14:08
Рубрики: Общество  
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Reuters
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов во время антикоррупционного митинга. Как сообщается на сайте ведомства, 26 марта 33-летнего полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей, несколько раз ударили неустановленным предметом по голове. Полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии, устанавливаются обстоятельства и виновники происшествия.

Полиция оценила число участников столичной акции в 7–8 тысяч человек, очевидцы и участники митинга говорят в соцсетях о 15 тысячах. По предварительным данным, которые приводит ОВД-Инфо, 26 марта на Тверской улице и около было задержано 1030 человек. Их развезли по 51 разным отделениям полиции. На данный момент в отделениях остаются как минимум 120 человек. Большинство уже отпущенных из отделений задержанных оформили по статье 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения собрания.

После начала акции был задержан и сам Алексей Навальный: как сообщила "Эху Москвы" адвокат Ольга Михайлова, оппозиционера обвинили в организации массовой акции, повлекшей нарушение общественного порядка, оштрафовав на 20 тысяч рублей. Впоследствии стало известно, что оппозиционера также обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции, что грозит ему 15 сутками ареста.

Поводом для митингов "Он нам не Димон", прошедших во многих городах России, стала публикация Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в которой говорилось о яхтах и недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. Изначально Алексей Навальный подал в мэрию заявку на проведение шествия и митинга на Охотном ряду, однако власти отклонили заявку, предложив провести акцию в "гайд-парке" в Сокольниках или на улице Перерва. Отклонив оба предложения, оппозиционеры заявили, что альтернативы им были предложены позже срока, и сочли акцию разрешенной. Власти между тем предостерегли москвичей от участия в ней.

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