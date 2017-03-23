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На 50 станциях метро заменят турникеты
27 марта 2017 г. | Время публикации 10:07 | Последние изменения 12:41
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
До конца лета 2017 года в 72 вестибюлях станций метро будет установлено более тысячи турникетов. Как сообщается на сайте столичной мэрии, вместо устаревших турникетов поставят современные - со стеклянными створками. К середине апреля новые турникеты появятся в вестибюлях станций "Домодедовская", "Царицыно", "Юго-Западная", "Первомайская", "Дмитровская", "Дубровка", "Марксистская", а также в северных вестибюлях станций "Отрадное", "Варшавская", "Новые Черёмушки" и "Новоясеневская". А до конца лета в этом году планируется обновить 1072 устройства.

На новых турникетах предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и телефонов. На время работ пассажиры смогут пользоваться соседними вестибюлями станций для прохода в метро, а на станциях с одним вестибюлем работы по замене турникетов будут вестись только в ночное время.

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