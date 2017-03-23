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Веревочный городок откроют в парке Победы на Поклонной горе
27 марта 2017 г. | Время публикации 11:22 | Последние изменения 12:39
Рубрики: Городская инфраструктура, Развлечения  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
16 апреля в парке Победы на Поклонной горе рядом с детской площадкой откроется верёвочный городок. В вечерние часы в парке будут включать подсветку. Предполагается, что он будет открыт допоздна, а для любителей экстрима организуют ночные группы по предварительной записи, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего в парке будет 60 препятствий, в том числе подвесные мосты из канатной сетки и брёвен, змейка из досок, переправа с деревянными перилами и многое другое. Путь по городку можно будет выстроить самостоятельно, его разделят на три яруса по уровню сложности препятствий. Особенностью парка станет непрерывная роликовая система страховки посетителей, которые смогут проходить конкретные маршруты, подходящие для их возраста. На первом ярусе будут располагаться препятствия для детей от четырёх до восьми лет, на втором и третьем - для детей от девяти лет и старше, а также для взрослых.
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