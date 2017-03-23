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В последнюю ночь марта в столице похолодает до 11 градусов мороза
27 марта 2017 г. | Время публикации 13:18 | Последние изменения 13:41
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Неустойчивая погода, больше похожая на зимнюю, сохранится в Москве всю неделю, сообщает Гидрометцентр. "В целом она останется неустойчивой, временами пройдут осадки, будет усиливаться ветер. Местами образуется гололедица", – говорится в сообщении. Последняя ночь марта станет самой холодной – ожидается до 11 градусов мороза.

С вечера воскресенья в столице выпало более трети месячной нормы осадков. Ночью пойдет мокрый снег, который может прибавить еще почти четверть нормы. Во вторник Подмосковье пересечет холодный атмосферный фронт. Температура понизится до минус 2 – нуля градусов, в Подмосковье – до минус четырех. Порывы ветра местами достигнут 12-17 метров в секунду.

Днем во вторник облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки, максимальная температура в Москве плюс 3-5, по области ноль – плюс 5. В среду и четверг тоже ветрено, местами пройдет небольшой снег. Ночью в Москве похолодает до минус 7 – минус 5, по области – до минус 8. Днем в Москве ноль- плюс 2, по области минус 3 – плюс 2. В пятницу, 31 марта, осадки прекратятся. Ночью минус 11 – минус 6, днем до пяти градусов тепла. В субботу, 1 апреля, местами вновь ожидаются небольшие осадки. Ночью минус 9 – минус 4, днем – плюс 3-8 градусов.

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Понедельник, 27 марта 2017 г. // Последняя новость 15:38
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