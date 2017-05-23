Столичные адвокаты будут защищать права граждан по реновации независимо от их позиции Рубрики: Общество

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"Есть согласные с реновацией, есть не согласные с реновацией, есть сомневающиеся, а есть люди, которым безразлично, но на определенном этапе времени они могут изменить свое мнение - либо согласиться с участием в программе реновации, либо нет", - сказал Поляков



По его словам, при переезде гражданина могут возникнуть спорные вопросы, по которым он может обратиться не только в суд, но и для консультаций к адвокату либо к депутату Мосгордумы.



"Независимо от того, кто обратится, доверителем может быть и организация, и правительство, и гражданин. Тот, кто обратится, те интересы должны отстаивать адвокаты, независимо от их позиции", - сказал адвокат.



В свою очередь президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев отметил, что в случае, если права граждан будут ущемлены при реализации программы реновации устаревшего жилищного фонда, то адвокаты готовы их защищать. 27 мая адвокаты Москвы и депутаты Мосгордумы начали консультации москвичей по программе реновации, которые продлятся по 15 июня, сообщил президент Адвокатской палаты Москвы Игорь Поляков."Есть согласные с реновацией, есть не согласные с реновацией, есть сомневающиеся, а есть люди, которым безразлично, но на определенном этапе времени они могут изменить свое мнение - либо согласиться с участием в программе реновации, либо нет", - сказал Поляков "Интерфаксу" По его словам, при переезде гражданина могут возникнуть спорные вопросы, по которым он может обратиться не только в суд, но и для консультаций к адвокату либо к депутату Мосгордумы."Независимо от того, кто обратится, доверителем может быть и организация, и правительство, и гражданин. Тот, кто обратится, те интересы должны отстаивать адвокаты, независимо от их позиции", - сказал адвокат.В свою очередь президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев отметил, что в случае, если права граждан будут ущемлены при реализации программы реновации устаревшего жилищного фонда, то адвокаты готовы их защищать.



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