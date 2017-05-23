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Столичные адвокаты будут защищать права граждан по реновации независимо от их позиции
27 мая 2017 г. | Время публикации 16:40
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
27 мая адвокаты Москвы и депутаты Мосгордумы начали консультации москвичей по программе реновации, которые продлятся по 15 июня, сообщил президент Адвокатской палаты Москвы Игорь Поляков.

"Есть согласные с реновацией, есть не согласные с реновацией, есть сомневающиеся, а есть люди, которым безразлично, но на определенном этапе времени они могут изменить свое мнение - либо согласиться с участием в программе реновации, либо нет", - сказал Поляков "Интерфаксу".

По его словам, при переезде гражданина могут возникнуть спорные вопросы, по которым он может обратиться не только в суд, но и для консультаций к адвокату либо к депутату Мосгордумы.

"Независимо от того, кто обратится, доверителем может быть и организация, и правительство, и гражданин. Тот, кто обратится, те интересы должны отстаивать адвокаты, независимо от их позиции", - сказал адвокат.

В свою очередь президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев отметил, что в случае, если права граждан будут ущемлены при реализации программы реновации устаревшего жилищного фонда, то адвокаты готовы их защищать.
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Суббота, 27 мая 2017 г. // Последняя новость 16:40
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