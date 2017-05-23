В Москве стало больше мест для пополнения соцкарт учащихся Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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Как рассказал директор службы доходов и контроля ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Ерзамаев, количество точек пополнения карт увеличилось в городе в три–пять раз. Они находятся вблизи мест притяжения горожан: станций метро, вузов, торговых центров. Услуга внесения средств на карту доступна во всех киосках и автоматах по продаже билетов, принадлежащих учреждению, а также с помощью круглосуточных платежных терминалов ПАО "Московский кредитный банк" и "Элекснет". Посмотреть расположение точек можно на сайтах ГУП "Мосгортранс", ПАО "Московский кредитный банк" и "Элекснет".



Кроме того, владельцы мобильных телефонов с операционной системой Android и модулем работы с бесконтактными смарт-картами могут воспользоваться бесплатным приложением "Мой проездной" для прямого пополнения социальной карты школьника или студента, а также покупки любого вида билета на городской общественный транспорт c записью на транспортную карту "Тройка". Мосгортранс расширяет сеть пополнения социальных карт для школьников и студентов. Как сообщается на сайте предприятия, учащиеся средних и высших образовательных учреждений уже сейчас могут пополнить баланс более чем в пяти тысячах точек.Как рассказал директор службы доходов и контроля ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Ерзамаев, количество точек пополнения карт увеличилось в городе в три–пять раз. Они находятся вблизи мест притяжения горожан: станций метро, вузов, торговых центров. Услуга внесения средств на карту доступна во всех киосках и автоматах по продаже билетов, принадлежащих учреждению, а также с помощью круглосуточных платежных терминалов ПАО "Московский кредитный банк" и "Элекснет". Посмотреть расположение точек можно на сайтах ГУП "Мосгортранс", ПАО "Московский кредитный банк" и "Элекснет".Кроме того, владельцы мобильных телефонов с операционной системой Android и модулем работы с бесконтактными смарт-картами могут воспользоваться бесплатным приложением "Мой проездной" для прямого пополнения социальной карты школьника или студента, а также покупки любого вида билета на городской общественный транспорт c записью на транспортную карту "Тройка".



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