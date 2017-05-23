Росгвардия пресекла массовую драку со стрельбой на северо-западе Москвы Рубрики: Криминал

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Как сообщили



"В ходе разбирательства было установлено, что данные граждане в результате внезапно возникшей ссоры на фоне личных неприязненных отношений избили троих молодых людей, произвели в их сторону несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавшие были доставлены в одну из больниц", - передает пресс-служба.



Трое подозреваемых, уроженцы Оренбургской области, доставлены для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции. Сотрудники Росгвардии задержали троих подозреваемых в стрельбе и участии в массовой драке на северо-западе столицы. Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу.Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка Росгвардии, около 04:30 поступила информация о том, что на улице Кулакова слышны крики. В течение трех минут экипаж группы задержания остановил автомобиль Ford Focus, в котором находились трое неизвестных."В ходе разбирательства было установлено, что данные граждане в результате внезапно возникшей ссоры на фоне личных неприязненных отношений избили троих молодых людей, произвели в их сторону несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавшие были доставлены в одну из больниц", - передает пресс-служба.Трое подозреваемых, уроженцы Оренбургской области, доставлены для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции.



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