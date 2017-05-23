27 мая начались работы по благоустройству нескольких центральных улиц Москвы, а также двух набережных Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

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"Сегодня ночью начались работы на Тверской улице (от Пушкинской площади до Триумфальной площади), 1-й Тверской-Ямской улице, улицах Волхонка и Пречистенка, Котельнической и Гончарной набережных, а также на площадках возле станций метро "Краснопресненская" и "Баррикадная", - сообщили



Постоянного полного перекрытия движения ни на одной из улиц и набережных не планируется, будут лишь ограничения движения на занятых строительными работами крайних полосах дорогах.



На Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах работы будут вестись в два этапа. На первом для движения транспорта будет выделено по две полосы в каждую сторону, на втором - по три полосы в каждую сторону.



Дважды в июле, в выходные дни, запланированы перекрытия движения на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах. Это необходимо для создания перемычек в кабельной канализации.



Во время работ на улице Волхонка для движения транспорта предусмотрено две полосы в сторону Пречистенских ворот и одна - в сторону Боровицкой площади.



На Гончарной и Котельнической набережных для движения транспорта на разных участках будет выделено по одной-две полосы в каждую сторону. Работы по программе "Моя улица" начались в ночь на субботу, 27 мая, сразу на нескольких центральных улицах Москвы, около двух станций метрополитена, а также двух набережных Москвы-реки."Сегодня ночью начались работы на Тверской улице (от Пушкинской площади до Триумфальной площади), 1-й Тверской-Ямской улице, улицах Волхонка и Пречистенка, Котельнической и Гончарной набережных, а также на площадках возле станций метро "Краснопресненская" и "Баррикадная", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.Постоянного полного перекрытия движения ни на одной из улиц и набережных не планируется, будут лишь ограничения движения на занятых строительными работами крайних полосах дорогах.На Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах работы будут вестись в два этапа. На первом для движения транспорта будет выделено по две полосы в каждую сторону, на втором - по три полосы в каждую сторону.Дважды в июле, в выходные дни, запланированы перекрытия движения на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах. Это необходимо для создания перемычек в кабельной канализации.Во время работ на улице Волхонка для движения транспорта предусмотрено две полосы в сторону Пречистенских ворот и одна - в сторону Боровицкой площади.На Гончарной и Котельнической набережных для движения транспорта на разных участках будет выделено по одной-две полосы в каждую сторону.



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