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В центре Москвы полицейские жестко задержали 9-летнего ребенка, читавшего стихи
27 мая 2017 г. | Время публикации 12:10 | Последние изменения 12:21
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена разобраться с задержанием девятилетнего мальчика в центре Москвы.

В свою очередь, глава комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков назвал "странным" инцидент с задержанием ребенка.

"Ситуация с задержанием ребенка совсем странная. Пока не понимаю, какие основания были у полицейских его задерживать. Ряд вещей очевиден: женщине, которая была вместе с ребенком, полицейские должны были разрешить сопровождать его в отдел МВД. Непонятно, на каком основании они применили к ребенку меры физического воздействия", - заявил Цветков "Интерфаксу" в ответ на просьбу прокомментировать факт задержания подростка сотрудниками полиции.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 мая. Мальчика задержали накануне в районе Воздвиженки. Мать мальчика сидела на скамейке и читала книгу. Ребенок, будучи на расстоянии около 20 метров от нее, громко вслух читал стихи. Внезапно к ним подъехала полицейская машина и сотрудники полиции без объяснений начали сажать ребенка в машину. В полиции позже заявили, что ребенок якобы занимался попрошайничеством.

Полицейские пытались вменить родителям задержанного административные правонарушения: матери грозили статьей о сопротивлении полиции (19.3 КоАП), на отца мальчика составили протокол по статье 5.35 КоАП о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Отец мальчика отметил, что при задержании полицейские грубо себя вели и матерились. В результате попыток его супруги помешать задержанию сына у нее оказалась порванной одежда и разбился планшет, добавил он.

Попытки прохожих запечатлеть, как полицейские тащат ребенка в машину, вызвали агрессию со стороны органов.

"Меня и еще одну девушку, которая его знала, толкнули на землю. Пыталась заснять их рожи, но получила удар", - сообщила очевидец произошедшего Люся Штейн.
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Суббота, 27 мая 2017 г. // Последняя новость 12:10
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