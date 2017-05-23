В центре Москвы полицейские жестко задержали 9-летнего ребенка, читавшего стихи Рубрики: Общество

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В свою очередь, глава комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков назвал "странным" инцидент с задержанием ребенка.



"Ситуация с задержанием ребенка совсем странная. Пока не понимаю, какие основания были у полицейских его задерживать. Ряд вещей очевиден: женщине, которая была вместе с ребенком, полицейские должны были разрешить сопровождать его в отдел МВД. Непонятно, на каком основании они применили к ребенку меры физического воздействия", - заявил Цветков



Инцидент



Полицейские пытались вменить родителям задержанного административные правонарушения: матери грозили статьей о сопротивлении полиции (19.3 КоАП), на отца мальчика составили протокол по статье 5.35 КоАП о неисполнении обязанностей по воспитанию.



Отец мальчика отметил, что при задержании полицейские грубо себя вели и матерились. В результате попыток его супруги помешать задержанию сына у нее оказалась порванной одежда и разбился планшет, добавил он.



Попытки прохожих запечатлеть, как полицейские тащат ребенка в машину, вызвали агрессию со стороны органов.



"Меня и еще одну девушку, которая его знала, толкнули на землю. Пыталась заснять их рожи, но получила удар", - сообщила очевидец произошедшего Люся Штейн. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена разобраться с задержанием девятилетнего мальчика в центре Москвы.В свою очередь, глава комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков назвал "странным" инцидент с задержанием ребенка."Ситуация с задержанием ребенка совсем странная. Пока не понимаю, какие основания были у полицейских его задерживать. Ряд вещей очевиден: женщине, которая была вместе с ребенком, полицейские должны были разрешить сопровождать его в отдел МВД. Непонятно, на каком основании они применили к ребенку меры физического воздействия", - заявил Цветков "Интерфаксу" в ответ на просьбу прокомментировать факт задержания подростка сотрудниками полиции.Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 мая. Мальчика задержали накануне в районе Воздвиженки. Мать мальчика сидела на скамейке и читала книгу. Ребенок, будучи на расстоянии около 20 метров от нее, громко вслух читал стихи. Внезапно к ним подъехала полицейская машина и сотрудники полиции без объяснений начали сажать ребенка в машину. В полиции позже заявили, что ребенок якобы занимался попрошайничеством.Полицейские пытались вменить родителям задержанного административные правонарушения: матери грозили статьей о сопротивлении полиции (19.3 КоАП), на отца мальчика составили протокол по статье 5.35 КоАП о неисполнении обязанностей по воспитанию.Отец мальчика отметил, что при задержании полицейские грубо себя вели и матерились. В результате попыток его супруги помешать задержанию сына у нее оказалась порванной одежда и разбился планшет, добавил он.Попытки прохожих запечатлеть, как полицейские тащат ребенка в машину, вызвали агрессию со стороны органов."Меня и еще одну девушку, которая его знала, толкнули на землю. Пыталась заснять их рожи, но получила удар", - сообщила очевидец произошедшего Люся Штейн.



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