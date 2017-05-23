Шестилетний ребенок, выпавший из окна квартиры на северо-востоке Москвы, погиб

Тело шестилетнего ребенка с характерными при падении с высоты травмами обнаружено на северо-востоке столицы утром 27 мая.
В полицию поступило сообщение о падении с высоты из окна дома на улице Большая Марфинская, дом 4. Прибывшие на место сотрудники полиции, обнаружили труп девочки 2011 года рождения с повреждениями, характерными при падении с высоты.
По предварительным данным, девочка выпала из окна квартиры по месту жительства, расположенной на восьмом этаже, сообщил Агентству городских новостей "Москва"
источник в правоохранительных органах.