Шестилетний ребенок, выпавший из окна квартиры на северо-востоке Москвы, погиб Рубрики: Происшествия

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В полицию поступило сообщение о падении с высоты из окна дома на улице Большая Марфинская, дом 4. Прибывшие на место сотрудники полиции, обнаружили труп девочки 2011 года рождения с повреждениями, характерными при падении с высоты.



По предварительным данным, девочка выпала из окна квартиры по месту жительства, расположенной на восьмом этаже, сообщил Тело шестилетнего ребенка с характерными при падении с высоты травмами обнаружено на северо-востоке столицы утром 27 мая.В полицию поступило сообщение о падении с высоты из окна дома на улице Большая Марфинская, дом 4. Прибывшие на место сотрудники полиции, обнаружили труп девочки 2011 года рождения с повреждениями, характерными при падении с высоты.По предварительным данным, девочка выпала из окна квартиры по месту жительства, расположенной на восьмом этаже, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.



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