]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
мая
pda
Поиск
Архив

Шестилетний ребенок, выпавший из окна квартиры на северо-востоке Москвы, погиб
27 мая 2017 г. | Время публикации 09:55 | Последние изменения 11:47
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Тело шестилетнего ребенка с характерными при падении с высоты травмами обнаружено на северо-востоке столицы утром 27 мая.

В полицию поступило сообщение о падении с высоты из окна дома на улице Большая Марфинская, дом 4. Прибывшие на место сотрудники полиции, обнаружили труп девочки 2011 года рождения с повреждениями, характерными при падении с высоты.

По предварительным данным, девочка выпала из окна квартиры по месту жительства, расположенной на восьмом этаже, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.05.2017   12:14
3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 27 мая 2017 г. // Последняя новость 12:10
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>